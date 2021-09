法國巴黎連環恐襲案開審 一被告承認效力伊斯蘭國

【有線新聞】

法國巴黎6年前造成130人死亡的連環恐襲在當地開審,其中一名被告在庭上承認為極端組織伊斯蘭國效力。

案件在市中心的司法宮審理,周圍保安嚴密。案中共有20名被告受審,唯一生還的施襲者薩利赫被控謀殺,報稱無業的薩利赫在庭上說自己是伊斯蘭國的戰士。

首日聆訊先由法官發表摘要報告,下星期一傳召首名證人作供,預料審訊需時9個月。

當局特別興建可容納2千人的特別法庭和旁聽室,相關文件疊起有十多層樓高,當地傳媒形容是一場史無前例的審判。

這宗法國二戰以來最嚴重襲擊發生在2015年11月,3組自殺式襲擊者分別在一間正舉行演唱會的劇院脅持人質及開槍,及在球場和多間餐廳施襲,共造成130人死亡、超過300人受傷,伊斯蘭國其後承認發動襲擊。

相隔6年,巴黎法院展開歷來最大宗審訊,20名被告中,有14人會出庭。

包括唯一生還的施襲者薩利赫,他被控謀殺,薩利赫2016年在比利時落網,引渡到法國受審。他被捕時供稱在巴黎恐襲中運送物資,又準備在球場引爆炸彈施襲,臨陣退縮。

其他被告涉嫌有份策劃襲擊,或提供武器及協助施襲。大部分人面臨最高終身監禁的刑罰,6名被告因為下落不明或在其他國家服刑,缺席聆訊。

原告有1,800人,包括過百名死者的家屬,以及身心受創的數百名傷者。代表控辯雙方的律師有330人,審訊相關的文件有過百萬頁,全部疊起有53米,相當於十多層樓高。

案件在司法宮內的特設法庭審理,這個法庭專為今次案件而興建,連同多個旁聽室,可容納2千人,而為減少等候時間,審訊安排在每天中午12時半開始,不設午膳休息時間。

除了少數特殊情況,法國法院一律禁止錄影,今次審訊過程會全程錄影做記錄,不向外發放,亦首次安排保安連結,讓有需要的受害人在家中聆聽審訊過程。

法庭設於市中心西堤島上,審訊期間周邊道路及塞納河部分堤岸禁止行車、泊車,亦不許行人通過。案中不同人士分別有不同通道進入法庭,也要通過保安檢查。

法庭將傳召300名證人,包括事發時的總統奧朗德。審訊開始時會先陳述警方證據,下個月由受害人作供,明年初質詢被告,預料5月底有裁決。

