台灣僑委會委員長童振源解釋台灣入境檢疫規定（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

儘管台灣的疫情維持穩定，但國境仍未對外開放，外國人禁止入境，持台灣護照的海外僑民，入境要隔離檢疫14天，究竟何時才能解禁？為何接種完整疫苗卻還是需要隔離呢？台灣僑委會委員長童振源詳細做出解釋。

對於許多台灣海外僑民來說，疫情以來返鄉探親之路格外遙遠，雖然持台灣護照可以入境，但14天隔離檢疫的規定，而且一定要自費住在防疫旅館，讓很多人卻步。

童振源說：「那為什麼會這樣做呢？因為目前國際的疫情仍然處於高峰期，仍然是一個相當嚴峻的狀況，而且是Delta變種的病毒，這個傳播力、感染力非常快速。」

灣區很多僑民都接種了兩劑疫苗，不少人透過不同管道向台灣政府反映，希望對接種疫苗的僑民鬆綁隔離政策，不過童振源表示，目前還沒有這個計劃。

童振源說：「即使你打了兩劑疫苗，那只能保護自己，但不代表不會有傳染，以及攜帶病毒的風險，在這種情況下面，如果回到台灣沒有隔離的話，可能會傳染給別人。」

童振源進一步解釋，儘管入境須出示PCR病毒檢測陰性證明，但由於新冠病毒有潛伏期，因此隔離檢疫才是最安全的方式，至於台灣何時才能鬆綁入境政策？

童振源說：「台灣目前我們疫苗覆蓋率大概百分之四十幾，如果說能高達七成以上，或許可以形成一個集體免疫的狀況，那麼我想到時候指揮中心可能會再評估。」

童振源強調，目前台灣必須以國境嚴管來防止疫情傳播。

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