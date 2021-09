台灣僑委會委員長童振源解釋台灣入境檢疫規定（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

儘管台灣的疫情維持穩定,但國境仍未對外開放,外國人禁止入境,持台灣護照的海外僑民,入境要隔離檢疫14天,究竟何時才能解禁?為何接種完整疫苗卻還是需要隔離呢?台灣僑委會委員長童振源詳細做出解釋。

對於許多台灣海外僑民來說,疫情以來返鄉探親之路格外遙遠,雖然持台灣護照可以入境,但14天隔離檢疫的規定,而且一定要自費住在防疫旅館,讓很多人卻步。

童振源說:「那為什麼會這樣做呢?因為目前國際的疫情仍然處於高峰期,仍然是一個相當嚴峻的狀況,而且是Delta變種的病毒,這個傳播力、感染力非常快速。」

灣區很多僑民都接種了兩劑疫苗,不少人透過不同管道向台灣政府反映,希望對接種疫苗的僑民鬆綁隔離政策,不過童振源表示,目前還沒有這個計劃。

童振源說:「即使你打了兩劑疫苗,那只能保護自己,但不代表不會有傳染,以及攜帶病毒的風險,在這種情況下面,如果回到台灣沒有隔離的話,可能會傳染給別人。」

童振源進一步解釋,儘管入境須出示PCR病毒檢測陰性證明,但由於新冠病毒有潛伏期,因此隔離檢疫才是最安全的方式,至於台灣何時才能鬆綁入境政策?

童振源說:「台灣目前我們疫苗覆蓋率大概百分之四十幾,如果說能高達七成以上,或許可以形成一個集體免疫的狀況,那麼我想到時候指揮中心可能會再評估。」

童振源強調,目前台灣必須以國境嚴管來防止疫情傳播。

