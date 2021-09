美國逾500萬人料合資格打加強針 兒童染疫數字激增

【KTSF 韓千繪報導】

兩週內白宮就會啟動接種加強針計劃,預計會有超過500萬人有資格在第一批接種第3劑加強針,另外令人震驚的新數據顯示,兒童佔每週全美病例的4分之1以上。

白宮推出的第3劑加強針計劃,對象是那些至少是在8個月以前接種了第2劑疫苗的人。

美國疾控中心(CDC)的數據顯示,到今年1月20日為止,大約有300萬、400萬的美國居民接種了疫苗,他們將有資格參加9月20日開始的加強針計劃,到那一週結束時,將有多達520萬的人有資格接種第三劑。

最初的推出正在按計劃有序進行,包括Pfizer的使用劑量,所有細節正在等待美國食品和藥物管理局(FDA)的授權,Moderna疫苗加強針的授權可能還需要幾週時間。

CDC還表示,自8月中旬以來,已有超過400萬人打了第三針。

另一方面,在當局還在呼籲民眾接種疫苗之際,新的數據顯示兒童病例激增。

美國兒科學會的數據顯示,僅在過去一週就報告了超過25萬例兒童新冠病例,這是自疫情開始以來,創紀錄的未成年人士病例數目,前兩週的情況是未成年人士約佔每週報告病例的22%。

與7月22日至29日這一週相比,過去一週報告的未成年人士病例增加了250%。

不過即使未成年人士的病例飆升,出現嚴重反應的情況並不常見。

數據顯示,未成年人士新冠病例住院率大概是從1%到9%不等,未成年患者年齡段因州而異,但一般是17歲或18歲。

自疫情爆發開始以來,全美有超過500萬未成年人士確診,約佔美國所有病例的15%。

