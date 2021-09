【KTSF】

雖然擔心Delta變種會導致更多人感染新型肺炎,但數以百萬計的美國人在剛過去的長周末,還是無懼感染出外旅行。

經各地機場出外旅行的乘客,在週末期間的人數比對去年同期多出超過一倍,從星期四到星期日期間,總共有720萬名旅客通過機場安檢,而且也不止是搭飛機的旅客。

根據旅遊推廣平台Arrivalist的數據,全美有大約4300萬人假期時開車自駕遊,不過人數就始終比去年的少1%,比2019年更下跌一成。

聯邦疾控中心(CDC)總監在長周末前呼籲公眾最好留在家中渡假。

