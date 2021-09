美國染疫人數突破4千萬 過去一個月400萬人確診（視頻）

【KTSF 馮政浩報導】

總統拜登將會在星期四提出打擊Delta變種病毒,以及針對抗拒打疫苗的新策略,而目前美國感染新型肺炎的總人數已經突破4千萬,當中400萬人是在過去一個月染疫。

過去四個星期新增的新型肺炎個案達到400萬宗,專家認為是轉折點,因為天氣溫度下降,並有過千萬學生返回課堂學習。

白宮首席醫療顧問Anthony Fauci醫生說:「如果我們處事正確,希望不會見到感染上升很大,我們要學校系統奉行戴口罩政策。」

但有些政界人士以及家長抗拒這些簡單邏輯。

現時有差不多10萬個美國人在醫院和病毒搏鬥,而當中絕大部份患者都未有接種疫苗。

艾奧瓦州Unity Point Health急症室主任Lance VanGundy醫生說:「這是很悲哀,甚至有時令人洩氣,我不是對病人這個決定下判斷,我只想用代入感去明白,為什麼他們對治療懼怕,其實最需要懼怕是病毒。」

Fauci醫生說:「我們國家有7500萬人合資格接種疫苗但仍未打針,如果我們能令到這些人的絕大多數接種,我們可以扭轉情況。」

在超過一半的州份,每日平均新增個案有輕微下跌,這代表什麼呢?有沒有可能維持?

去年勞工節後出現個案上升,Providence Health System醫療機構首席臨床主任Amy Compton-Phillips說:「我們要準備有另一個飆升出現。」

這個勞工節長週末的情況如下,阿拉巴馬州觀眾席美式足球迷擠擁一起,阿拉巴馬的打針比率是全國最低。

在南卡羅萊納州確診率是最高,而在喬治亞州入院數字接近破紀錄。

