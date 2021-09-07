名廚甄文達在舊金山華埠拍攝《我的華埠》（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

名廚甄文達（Martin Yan）與攝製隊在舊金山（三藩市）華埠拍攝一系列片集，名為《我的華埠》（MY Chinatown），究意節目內容是關於甚麼？

甄文達與攝製隊在舊金山華埠走訪50家店舖和餐館，甄文達說：「所以我想將這個項目，我的唐人街，我愛唐人街這個概念，向全世界推廣，使多些灣區周邊的朋友，西人也好，華人也好，多些來華埠支持華埠的生意，還有餐館，酒吧，這個項目不單只對華埠好，而是帶動許多遊客再回來舊金山，一定要來華埠。」

疫情重創華埠經濟，甄文達得到華埠商人協會的資助，攝製這個關於舊金山華埠的故事。

華埠商人協會Betty Louie說：「對華埠很重要，我們被重創，遊客不來華埠，我們需要提升國際的知名度，讓人認識我們的華埠，我們在世界上的重要地位。」

除了介紹飲食之外，還有訪問名人。

這一天，攝製隊在大明星戲院做訪問。

大明星戲院社區關係主任楚沛（Alice Chu）說：「這個Martin的項目，我們很榮幸成為它其中一個部分，Martin是個很有名、很有影響力的名人，我們很高興他在這個劇院拍攝片段，然後越多的人看到這些，對我們的劇院的宣傳越好，更多人知道這個劇院有演出，有明星，有更多人來中國城，這也是我們想做劇院的初衷，把更多人帶到中國城來，讓這裡煥發生機。」

這一系列的故事將會在本月中在社交媒體播出，到時甄文達的網站：http://YanCanCook.com，將會設立MY Chinatown項目的專頁。

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