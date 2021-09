名廚甄文達在舊金山華埠拍攝《我的華埠》（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

名廚甄文達(Martin Yan)與攝製隊在舊金山(三藩市)華埠拍攝一系列片集,名為《我的華埠》(MY Chinatown),究意節目內容是關於甚麼?

甄文達與攝製隊在舊金山華埠走訪50家店舖和餐館,甄文達說:「所以我想將這個項目,我的唐人街,我愛唐人街這個概念,向全世界推廣,使多些灣區周邊的朋友,西人也好,華人也好,多些來華埠支持華埠的生意,還有餐館,酒吧,這個項目不單只對華埠好,而是帶動許多遊客再回來舊金山,一定要來華埠。」

疫情重創華埠經濟,甄文達得到華埠商人協會的資助,攝製這個關於舊金山華埠的故事。

華埠商人協會Betty Louie說:「對華埠很重要,我們被重創,遊客不來華埠,我們需要提升國際的知名度,讓人認識我們的華埠,我們在世界上的重要地位。」

除了介紹飲食之外,還有訪問名人。

這一天,攝製隊在大明星戲院做訪問。

大明星戲院社區關係主任楚沛(Alice Chu)說:「這個Martin的項目,我們很榮幸成為它其中一個部分,Martin是個很有名、很有影響力的名人,我們很高興他在這個劇院拍攝片段,然後越多的人看到這些,對我們的劇院的宣傳越好,更多人知道這個劇院有演出,有明星,有更多人來中國城,這也是我們想做劇院的初衷,把更多人帶到中國城來,讓這裡煥發生機。」

這一系列的故事將會在本月中在社交媒體播出,到時甄文達的網站:http://YanCanCook.com,將會設立MY Chinatown項目的專頁。

