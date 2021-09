美中關係越趨緊張 但與中國脫鉤不容易

【KTSF 張麗月報導】

雖然美中關係越來越緊張,但有專家認為,與中國脫鉤並非容易,就以在疫情期間生產口罩等防護裝備為例,由於兩國在生產成本上相差很大,所以美國在某程度上仍要依賴中國的供應。

就以生產醫療用的N-95口罩為例,美國的生產商在疫情期間是否能夠生存下去,仍然得不到保證,主要因為在美國生產的成本,尤其是勞工成本相對昂貴。

Protective Health Gear行政總裁Brian Wolin說:「生產N95口罩<美中兩地的勞工成本不同,我們以時薪計算,支付超時工資,週末更要支付雙倍工資

為了應對Delta變種病毒的蔓延,對口罩的需求仍然大,這間新澤西州廠房最近就花了過百萬元,添置了一部機器加快生產,務求令成本降低,估計每天可以生產超過5萬個N-95口罩。

廠房負責人表示,自從他將盤生意轉做生產防疫裝備之後,過去一年半的生意好像過山車,一開始時,對於需求激增,根本不知如何處理,但到了5月解除了口罩令政策,於是需求大幅明顯下跌。

在疫情之前,美國入口大部份個人的防疫保護裝備,其中近一半的入口來自中國,當中口罩和呼吸裝備,有近4分之3來自中國,在中國處於疫情高峰時,中國不僅停止出口這些防疫裝備,而且要從外國入口,無形中令世界防疫裝備嚴重短缺。

數據顯示,在去年,美國繼續依賴中國供應防疫裝備,比2019年入口增加超過兩倍,今年入口的防疫裝備略為下跌,美國的生產也可滿足本土的需求,不過入口產品的價錢仍然較平宜。

例如,20個美國製造的N-95口罩,在Amazon一盒賣74元,但來自中國的價錢平一半有多,有些中國的生產商,甚至以低過成本價銷售,來打低美國的產品。

新州這間廠希望得到政府合約去生產,有經濟專家認為,面對疫情,這個行業波動很大,這點也是聯邦政府要考慮的問題。

