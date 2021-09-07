美中關係越趨緊張 但與中國脫鉤不容易

【KTSF 張麗月報導】

雖然美中關係越來越緊張，但有專家認為，與中國脫鉤並非容易，就以在疫情期間生產口罩等防護裝備為例，由於兩國在生產成本上相差很大，所以美國在某程度上仍要依賴中國的供應。

就以生產醫療用的N-95口罩為例，美國的生產商在疫情期間是否能夠生存下去，仍然得不到保證，主要因為在美國生產的成本，尤其是勞工成本相對昂貴。

Protective Health Gear行政總裁Brian Wolin說：「生產N95口罩＜美中兩地的勞工成本不同，我們以時薪計算，支付超時工資，週末更要支付雙倍工資

為了應對Delta變種病毒的蔓延，對口罩的需求仍然大，這間新澤西州廠房最近就花了過百萬元，添置了一部機器加快生產，務求令成本降低，估計每天可以生產超過5萬個N-95口罩。

廠房負責人表示，自從他將盤生意轉做生產防疫裝備之後，過去一年半的生意好像過山車，一開始時，對於需求激增，根本不知如何處理，但到了5月解除了口罩令政策，於是需求大幅明顯下跌。

在疫情之前，美國入口大部份個人的防疫保護裝備，其中近一半的入口來自中國，當中口罩和呼吸裝備，有近4分之3來自中國，在中國處於疫情高峰時，中國不僅停止出口這些防疫裝備，而且要從外國入口，無形中令世界防疫裝備嚴重短缺。

數據顯示，在去年，美國繼續依賴中國供應防疫裝備，比2019年入口增加超過兩倍，今年入口的防疫裝備略為下跌，美國的生產也可滿足本土的需求，不過入口產品的價錢仍然較平宜。

例如，20個美國製造的N-95口罩，在Amazon一盒賣74元，但來自中國的價錢平一半有多，有些中國的生產商，甚至以低過成本價銷售，來打低美國的產品。

新州這間廠希望得到政府合約去生產，有經濟專家認為，面對疫情，這個行業波動很大，這點也是聯邦政府要考慮的問題。

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