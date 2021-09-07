美國新冠肺炎死亡人數近65萬人 實際或更高

【KTSF 馮政浩報導】

美國染上新冠肺炎導致死亡人數接近65萬人，但有官員表示，實際的數字可能更高。

有多個原因令到現時的數字未必準確，其中一項分析發現有幾個州，包括喬治亞、肯薩斯和威斯康辛，修訂一些在2020年1月死亡人士的死亡證死因是新冠肺炎。

之前的資料認為，美國第一名新冠病毒死者是在2020年2月。

而另外一些州份，例如佛羅里達州，也改變一些病毒死亡的報告。

而聯邦疾控中心（CDC）表示，他們的超過63萬1000人死亡人數，很可能低過實際數字，疾控中心的統計模式推算，認為美國的死亡數字是超過75萬人。

而根據Johns Hopkins大學的統計數字，截至9月4日為止，美國有64萬7720人染疫死亡。

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