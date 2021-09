美國新冠肺炎死亡人數近65萬人 實際或更高

【KTSF 馮政浩報導】

美國染上新冠肺炎導致死亡人數接近65萬人,但有官員表示,實際的數字可能更高。

有多個原因令到現時的數字未必準確,其中一項分析發現有幾個州,包括喬治亞、肯薩斯和威斯康辛,修訂一些在2020年1月死亡人士的死亡證死因是新冠肺炎。

之前的資料認為,美國第一名新冠病毒死者是在2020年2月。

而另外一些州份,例如佛羅里達州,也改變一些病毒死亡的報告。

而聯邦疾控中心(CDC)表示,他們的超過63萬1000人死亡人數,很可能低過實際數字,疾控中心的統計模式推算,認為美國的死亡數字是超過75萬人。

而根據Johns Hopkins大學的統計數字,截至9月4日為止,美國有64萬7720人染疫死亡。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。