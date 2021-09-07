三類聯邦失業金周一屆滿 近千萬人受影響（視頻）

【KTSF 張麗月報導】

有三類聯邦失業金在周一屆滿，估計有超過750萬人在本星期失去失業援助，另外有300萬人也會失去額外300元的州政府失業補助。

有三類聯邦失業紓困金在周一中止，另外，有300萬人也會失去額外300元的州政府失業援助，拜登政府仍然相信在周一結束各類聯邦失業金是適當做法，但強調，部份失業率高企的州份，包括加州在內，可以動用聯邦美國救援計劃下撥給州和地方政府的3,500億元來救助失業人士。

目前有過千萬個職位空缺，仍然約有550萬人待業中。

全美已經有23個州已經中止發放失業金，當中絕大部份是共和黨州份。

資料顯示，州政府失業金平均每週約有330元，加上聯邦的失業補助，失業人士每週的失業金額可以得到大約630元，即是一年就有3.2萬元，大約等於全國最低工資的兩倍。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有，不得轉載。