三類聯邦失業金周一屆滿 近千萬人受影響（視頻）

【KTSF 張麗月報導】

有三類聯邦失業金在周一屆滿,估計有超過750萬人在本星期失去失業援助,另外有300萬人也會失去額外300元的州政府失業補助。

有三類聯邦失業紓困金在周一中止,另外,有300萬人也會失去額外300元的州政府失業援助,拜登政府仍然相信在周一結束各類聯邦失業金是適當做法,但強調,部份失業率高企的州份,包括加州在內,可以動用聯邦美國救援計劃下撥給州和地方政府的3,500億元來救助失業人士。

目前有過千萬個職位空缺,仍然約有550萬人待業中。

全美已經有23個州已經中止發放失業金,當中絕大部份是共和黨州份。

資料顯示,州政府失業金平均每週約有330元,加上聯邦的失業補助,失業人士每週的失業金額可以得到大約630元,即是一年就有3.2萬元,大約等於全國最低工資的兩倍。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。