台灣僑委會委員長童振源上任後首度到訪灣區（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

台灣僑委會委員長童振源上任後首度到訪灣區，談台灣企業界對美投資的新東向計劃，以及服務僑界的立場，童振源還表示，希望擺脫傳統上老橋和新僑的思維，用優勢對接來取代。

受到疫情影響，去年6月上任的台灣僑委會委員長童振源，這次是任職以來首次出國，拜訪美國僑界，並在上週五抵達灣區。

童振源周日在南灣僑教中心說明僑務政策，其中服務僑界的立場，他維持一貫主張。

童振源說：「我在僑委會的時候，我們都是一樣，只要願意認同中華民國，支持民主自由台灣，都是我們服務對象，今天無論藍綠或是說其他，都是我們服務對象。」

童振源強調，服務僑界已經跳脫了，服務老僑還是新僑的思維，而是以功能性的交流來做為導向。

過去僑界喜歡區分老僑、新僑，而且難免會比較哪邊的資源較多，童振源以華語文教育為例，強調台灣和僑界可以從功能上的互惠雙贏，創造無限的資源。

童振源說：「重點是你需要，重點是台灣有優勢，對不對，那我們的華語教育也是一樣啊，台灣的華語教育也想要走出來，那我們台灣內部也有些資源，可以來協助海外的僑校，可以用這樣的方式，我相信說應該不再是傳統說老僑新僑這樣的概念，而是說一樣，怎麼樣優勢對接海外僑界的優勢，怎麼跟台灣的優勢做對接，所以用這樣的方式的話，大家就有共同發展的機會。」

童振源此行，除了推廣台灣華語文教學，他說僑務工作4.0正積極推動中，要加強僑商、僑民與臺灣連結，形成互惠力量。

當前美國與台灣的關係達到史上最佳的狀態，雙方貿易也不斷深化，童振源透露台灣產業赴美投資意願重新升溫。

童振源說：「台灣產業跟美國的重新鏈結，或者說重新的投資跟合作，這樣的趨勢不僅在台積電看到，我在出發前一兩個月，台灣內部我一些產業界的朋友他們也提到說，他們想要組一個新東向聯盟。」

台灣產業新東向對美投資，主要有三大領域。

童振源說：「第一個就是我們的半導體，第二個就是我們的生物科技，第三個是我們的ICT，他們特別希望我們僑委會來幫助，透過我們的僑台商，能夠做一個在地化，能夠做一個引路人，能夠做一個合作夥伴。」

學者出身的童振源，8月29日起赴美訪問，相繼到訪洛杉磯、橙縣和舊金山灣區，之後則前往芝加哥、首都華盛頓以及紐約，預計9月15日回國。

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