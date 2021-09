台灣僑委會委員長童振源上任後首度到訪灣區（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

台灣僑委會委員長童振源上任後首度到訪灣區,談台灣企業界對美投資的新東向計劃,以及服務僑界的立場,童振源還表示,希望擺脫傳統上老橋和新僑的思維,用優勢對接來取代。

受到疫情影響,去年6月上任的台灣僑委會委員長童振源,這次是任職以來首次出國,拜訪美國僑界,並在上週五抵達灣區。

童振源周日在南灣僑教中心說明僑務政策,其中服務僑界的立場,他維持一貫主張。

童振源說:「我在僑委會的時候,我們都是一樣,只要願意認同中華民國,支持民主自由台灣,都是我們服務對象,今天無論藍綠或是說其他,都是我們服務對象。」

童振源強調,服務僑界已經跳脫了,服務老僑還是新僑的思維,而是以功能性的交流來做為導向。

過去僑界喜歡區分老僑、新僑,而且難免會比較哪邊的資源較多,童振源以華語文教育為例,強調台灣和僑界可以從功能上的互惠雙贏,創造無限的資源。

童振源說:「重點是你需要,重點是台灣有優勢,對不對,那我們的華語教育也是一樣啊,台灣的華語教育也想要走出來,那我們台灣內部也有些資源,可以來協助海外的僑校,可以用這樣的方式,我相信說應該不再是傳統說老僑新僑這樣的概念,而是說一樣,怎麼樣優勢對接海外僑界的優勢,怎麼跟台灣的優勢做對接,所以用這樣的方式的話,大家就有共同發展的機會。」

童振源此行,除了推廣台灣華語文教學,他說僑務工作4.0正積極推動中,要加強僑商、僑民與臺灣連結,形成互惠力量。

當前美國與台灣的關係達到史上最佳的狀態,雙方貿易也不斷深化,童振源透露台灣產業赴美投資意願重新升溫。

童振源說:「台灣產業跟美國的重新鏈結,或者說重新的投資跟合作,這樣的趨勢不僅在台積電看到,我在出發前一兩個月,台灣內部我一些產業界的朋友他們也提到說,他們想要組一個新東向聯盟。」

台灣產業新東向對美投資,主要有三大領域。

童振源說:「第一個就是我們的半導體,第二個就是我們的生物科技,第三個是我們的ICT,他們特別希望我們僑委會來幫助,透過我們的僑台商,能夠做一個在地化,能夠做一個引路人,能夠做一個合作夥伴。」

學者出身的童振源,8月29日起赴美訪問,相繼到訪洛杉磯、橙縣和舊金山灣區,之後則前往芝加哥、首都華盛頓以及紐約,預計9月15日回國。

