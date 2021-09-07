北加州首個台灣華語文學習中心在南灣開幕（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

北加州第一個台灣華語文學習中心，剛剛過去的週六在矽谷中文學校正式成立，南灣大批華裔民選官員出席開幕典禮，台灣僑委會委員長童振源也親自來美為該中心剪綵。

位於南灣聖荷西的矽谷中文學校，是全球十多間首批台灣華語文學習中心之一，也是北加州的第一家。

在開幕典禮上，大批華裔民選官員一起學中文。

由台灣官方推動的台灣華語文學習中心（Taiwan Center for Mandarin Learning），是根據美台雙方在去年12月簽訂的美台教育倡議而設立，為了取代中國孔子學院自歐美國家退場之後的華語文教育需求，在開幕典禮上，多位華裔民選官員表達學華語的重要性。

Cupertino市長蒲仲辰（Darcy Paul）說：「中文水平最低的應該在這個地方練習一下，所以我先用中文講幾句話。」

加州州眾議員羅達倫（Evan Low）說：「學中文是有史以來最重要，說到文化連結方面，當你想加州、特別是灣區，亞太裔人口接近四成，語言是非常關鍵的。」

聖塔克拉拉縣縣議員 李洲曉 Otto Lee說：「美中兩國一直以來都在競爭，而且有著許多潛在的衝突，在貿易上、政治上和經濟上，我認為國語（普通話）的語言，可以幫助到世界的和平，這是我真心相信的。」

已經有47年歷史的矽谷中文學校，新成立的台灣華語文中心9月秋季班開學，只收15位學生，教學對象是海外主流社會的成人。

台灣僑委會委員長 童振源說：「這代表說我們台灣的華語文，要開始在這邊來推動，對美國成人的教育，希望結合台灣華語文的教育優勢，還有特別是自由民主開放，多元的環境下面，來提供更好的優質的華語文教育。」

台灣僑委會方面提供給這些華語文中心的資源包括師資、教材、學生文化活動、夏令營、國際研討會和競賽等，加強交流活動。

駐舊金山台北經文處處長賴銘琪強調，美台在自由、民主和人權方面價值相同，這對於華語文教學也很重要。

駐舊金山台北經文處處長賴銘琪說：「對於好的師資和教科書需求非常高，然而，提供自由開放的華語文環境也非常重要。」

隨著北加州第一間台灣華語文學習中心的成立，童振源透露，未來在全球各地還會有更多的華語文學習中心，開枝散葉。。

童振源說：「我們去年試辦，有15間美國的學校要成立，我們未來四年要成立一百間，所以我們相信在美國有很多華語文學習的需求，而我們是跟美國政府合作，希望在美國推動在社區的華語文教學。」

灣區的另一間中文學校，小狀元教育學苑隨後也會設立灣區第二家台灣華語文中心。

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