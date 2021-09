北加州首個台灣華語文學習中心在南灣開幕（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

北加州第一個台灣華語文學習中心,剛剛過去的週六在矽谷中文學校正式成立,南灣大批華裔民選官員出席開幕典禮,台灣僑委會委員長童振源也親自來美為該中心剪綵。

位於南灣聖荷西的矽谷中文學校,是全球十多間首批台灣華語文學習中心之一,也是北加州的第一家。

在開幕典禮上,大批華裔民選官員一起學中文。

由台灣官方推動的台灣華語文學習中心(Taiwan Center for Mandarin Learning),是根據美台雙方在去年12月簽訂的美台教育倡議而設立,為了取代中國孔子學院自歐美國家退場之後的華語文教育需求,在開幕典禮上,多位華裔民選官員表達學華語的重要性。

Cupertino市長蒲仲辰(Darcy Paul)說:「中文水平最低的應該在這個地方練習一下,所以我先用中文講幾句話。」

加州州眾議員羅達倫(Evan Low)說:「學中文是有史以來最重要,說到文化連結方面,當你想加州、特別是灣區,亞太裔人口接近四成,語言是非常關鍵的。」

聖塔克拉拉縣縣議員 李洲曉 Otto Lee說:「美中兩國一直以來都在競爭,而且有著許多潛在的衝突,在貿易上、政治上和經濟上,我認為國語(普通話)的語言,可以幫助到世界的和平,這是我真心相信的。」

已經有47年歷史的矽谷中文學校,新成立的台灣華語文中心9月秋季班開學,只收15位學生,教學對象是海外主流社會的成人。

台灣僑委會委員長 童振源說:「這代表說我們台灣的華語文,要開始在這邊來推動,對美國成人的教育,希望結合台灣華語文的教育優勢,還有特別是自由民主開放,多元的環境下面,來提供更好的優質的華語文教育。」

台灣僑委會方面提供給這些華語文中心的資源包括師資、教材、學生文化活動、夏令營、國際研討會和競賽等,加強交流活動。

駐舊金山台北經文處處長賴銘琪強調,美台在自由、民主和人權方面價值相同,這對於華語文教學也很重要。

駐舊金山台北經文處處長賴銘琪說:「對於好的師資和教科書需求非常高,然而,提供自由開放的華語文環境也非常重要。」

隨著北加州第一間台灣華語文學習中心的成立,童振源透露,未來在全球各地還會有更多的華語文學習中心,開枝散葉。。

童振源說:「我們去年試辦,有15間美國的學校要成立,我們未來四年要成立一百間,所以我們相信在美國有很多華語文學習的需求,而我們是跟美國政府合作,希望在美國推動在社區的華語文教學。」

灣區的另一間中文學校,小狀元教育學苑隨後也會設立灣區第二家台灣華語文中心。

