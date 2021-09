南太浩湖市居民可回家 山火威脅未消除

【KTSF 韓千繪報導】

雖然南太浩湖市在山火的威脅下有諸多危險,尚未恢復正常,但是終於可以回家的居民依舊很開心。

John Pasco說:「看到緩和的信息,可以安全回家了。」

當John和太太Pam帶著他們的愛犬Maui步行穿過內華達州,回到南太浩湖市自己家時,喜悅之情溢於言表。

Pasco說:「當我收到短信時,都高興得跳了起來,很高興我和妻子以及Maui都安然無恙。」

居民收到疏散警告解除的消息,證明他們可以回家了,但是依舊需要保持警惕,目前火災的危險雖小,但仍然存在,空氣質量不佳,道路上有重型機器,一些進入城市的主要關口還繼續關閉。

Joe Irvin說:「外面還是有危險,野外有灰燼,燒塌的樹木仍熾熱,萬一有什麼險情再發生,疏散令還會回來。」

鑑於現狀,南太浩湖市向居民發出了幾點重要訊息,首先,緩解令只限於居住於城市範圍的本地居民,並且回家後要做好準備,過一小段自給自足生活,因為超市和餐廳暫時關門,不會很快重開。

還有,Barton醫院也處於關閉狀態,因為需要接受重新認證才能接收病人,居民如果有醫療問題,最好還是暫不返家。

即便這樣,包括城市經理在內的大多數人都說,他們很開心能看到城市重開。

Irvin說:「我覺得非常激動,可以迎接我們的社區居民回來,回到美麗的家園。」

