南太浩湖市居民可回家 山火威脅未消除

【KTSF 韓千繪報導】

雖然南太浩湖市在山火的威脅下有諸多危險，尚未恢復正常，但是終於可以回家的居民依舊很開心。

John Pasco說：「看到緩和的信息，可以安全回家了。」

當John和太太Pam帶著他們的愛犬Maui步行穿過內華達州，回到南太浩湖市自己家時，喜悅之情溢於言表。

Pasco說：「當我收到短信時，都高興得跳了起來，很高興我和妻子以及Maui都安然無恙。」

居民收到疏散警告解除的消息，證明他們可以回家了，但是依舊需要保持警惕，目前火災的危險雖小，但仍然存在，空氣質量不佳，道路上有重型機器，一些進入城市的主要關口還繼續關閉。

Joe Irvin說：「外面還是有危險，野外有灰燼，燒塌的樹木仍熾熱，萬一有什麼險情再發生，疏散令還會回來。」

鑑於現狀，南太浩湖市向居民發出了幾點重要訊息，首先，緩解令只限於居住於城市範圍的本地居民，並且回家後要做好準備，過一小段自給自足生活，因為超市和餐廳暫時關門，不會很快重開。

還有，Barton醫院也處於關閉狀態，因為需要接受重新認證才能接收病人，居民如果有醫療問題，最好還是暫不返家。

即便這樣，包括城市經理在內的大多數人都說，他們很開心能看到城市重開。

Irvin說：「我覺得非常激動，可以迎接我們的社區居民回來，回到美麗的家園。」

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