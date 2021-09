Pfizer疫苗加強針料將獲批 什麼人合資格接種（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

拜登政府計劃9月20號批准新型肺炎疫苗加強針,到目前為止,預計只有Pfizer在這限期之前能獲得批准,現在已有藥房開始提供第三針加強針,什麼人現時可以接種加強針?

目前全國五成三人口完成接種新型肺炎疫苗,加州的接種率是66%,高於全國,目前聯邦食品及藥物管理局(FDA)和聯邦疾控中心(CDC)正研究批准第三針加強針。

白宮首席防疫專家Anthony Fauci醫生表示,白宮可能在9月20日的星期公布有關接種第三劑疫苗的計劃,但這項計劃必須要先得到FDA及CDC的批准。

Fauci醫生指出,目前Pfizer已經提供了加強針的數據,目前已經有藥房開始提供加強針,什麼人現在可以接種加強針呢?

舊金山華埠公共衛生局局長白幹榮(Sunny Pak)說:「根據聯邦疾控中心,現在仍然是給中等程度,以及嚴重程度,免疫系統受損的人士,尤其是你的免疫系統,因為有癌症或者是服用某種藥品而將免疫系統降低的話,就會較差,所以他們成為新的弱勢社群,現在CDC說可以打第三針,其他人,包括我和醫護人員,現時仍未需要打第三針。」

舊金山加大(UCSF)傳染病學系教授陳子平(Peter Chin-Hong)表示,灣區近期新型肺炎疫情有放緩趨勢,但他擔憂勞工節長週末過後疫情會反彈。

陳子平說:「與其辯論關於是否接種第三、第四、五、六,甚至第七針,我真的擔憂仍有大批的人在這國家仍未接種疫苗。」

根據CDC的資料,全國青少年以及兒童,因為新型肺炎而需要住院的人數6月底至8月中攀升了5倍。

