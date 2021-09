哪些政策有助學區保護師生免受新型肺炎侵害（視頻）

【KTSF 關鍵報導】

一組研究人員正在研究哪些政策,有助於學區保護教職員工和學生免受新型肺炎的侵害,儘管有現行口罩令和疫苗令,但仍有不少人反對恢復面授課程。

密西西比州Jackson縣學區總監John Strycker說:「我對我們所做的有信心,我們每天晚上見面,必要時我可以隨時做出改變。」

然而疫情嚴重期間,Strycker所在學區所制定的防疫計劃卻幾乎都是自願的,這也就意味著,教職員工可以自由選擇是否需要接種疫苗,而口罩令也沒有成為必須。

顯然Strycker選擇了高質量教育,而不是對大流行的恐懼。

Strycker說:「我們一位老師染疫去世,這讓我們心碎,我哭了,這對我來說很難過,但當我做出決定時,作為領導者,我需要盡我所能,做出非情緒化的決定,我使用數據,我覺得孩子們在學校是安全的,相對於其他地方來說,因為有這些選項。」

密西西比州的Jackson縣學區約有9千名學生,自8月5日開學以來,學區報告了共有6.4%的學生感染新型肺炎,Strycker表示,現在這個數字正在略微下降。

洛杉磯聯合學區醫學主任Smita Malhotra正在研究的項目,則與密西西比州學區的完全不同。

Malhotra說:「我們有強大而且是全國最大的檢測項目之一,每週都會檢測所有學生與教職員,不論其疫苗接種狀況。」

洛杉磯聯合校區規定,所有成年人都必須接種疫苗,每個人都必須戴口罩,該校區已經開課約三個星期,只有1%的人確診。

Daniel Benjamin是杜克大學流行病研究團隊的兒科醫生,他表示,儘管現在為時尚早,但仍有足夠的數據表明什麼方法對防病毒有效。

Benjamin醫生說:「一個學區若無強制性的口罩政策,並在開學第二週沒有隔離數千人,該學區很可能是不負責任的,涉及隔離和暴露學校人群於病毒。」

這名兒科醫生誇讚伊利諾伊、新澤西、 俄勒岡和華盛頓等州的疫苗政策所取得的優異成果,有些地區其實做得更好,比如紐約市和維珍尼亞州的Fairfax市,他們均採取額外防疫措施,要求運動員學生接種疫苗。

Benjamin表示,午餐時間是病毒傳播機會,當12歲以下學生摘下口罩用餐時,甚至菜單上都有可能留存Delta變種病毒。

俄勒岡州Portland市的公立學校,現在盡可能的為小學生提供戶外用餐服務,而對於高年級學生,該市則計劃減少他們的用餐時間,並盡量安排學生在午餐期間在室外活動。

但Benjamin醫生指出,佩戴口罩仍然是最好的防疫措施。

Benjamin醫生說:「如果學校活動都在室外,而人們距離6英尺以上,所有的課程都在室外,午餐都在外面吃,如此便可能不用戴口罩。」

雖然專家表示,接種疫苗是一種有效的保護形式,但12歲以下兒童仍然無法接種疫苗,專家建議在這種情況下,最好的保護措施是確保兒童周圍的人接種疫苗。

