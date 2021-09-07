哪些政策有助學區保護師生免受新型肺炎侵害（視頻）

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一組研究人員正在研究哪些政策，有助於學區保護教職員工和學生免受新型肺炎的侵害，儘管有現行口罩令和疫苗令，但仍有不少人反對恢復面授課程。

密西西比州Jackson縣學區總監John Strycker說：「我對我們所做的有信心，我們每天晚上見面，必要時我可以隨時做出改變。」

然而疫情嚴重期間，Strycker所在學區所制定的防疫計劃卻幾乎都是自願的，這也就意味著，教職員工可以自由選擇是否需要接種疫苗，而口罩令也沒有成為必須。

顯然Strycker選擇了高質量教育，而不是對大流行的恐懼。

Strycker說：「我們一位老師染疫去世，這讓我們心碎，我哭了，這對我來說很難過，但當我做出決定時，作為領導者，我需要盡我所能，做出非情緒化的決定，我使用數據，我覺得孩子們在學校是安全的，相對於其他地方來說，因為有這些選項。」

密西西比州的Jackson縣學區約有9千名學生，自8月5日開學以來，學區報告了共有6.4%的學生感染新型肺炎，Strycker表示，現在這個數字正在略微下降。

洛杉磯聯合學區醫學主任Smita Malhotra正在研究的項目，則與密西西比州學區的完全不同。

Malhotra說：「我們有強大而且是全國最大的檢測項目之一，每週都會檢測所有學生與教職員，不論其疫苗接種狀況。」

洛杉磯聯合校區規定，所有成年人都必須接種疫苗，每個人都必須戴口罩，該校區已經開課約三個星期，只有1%的人確診。

Daniel Benjamin是杜克大學流行病研究團隊的兒科醫生，他表示，儘管現在為時尚早，但仍有足夠的數據表明什麼方法對防病毒有效。

Benjamin醫生說：「一個學區若無強制性的口罩政策，並在開學第二週沒有隔離數千人，該學區很可能是不負責任的，涉及隔離和暴露學校人群於病毒。」

這名兒科醫生誇讚伊利諾伊、新澤西、 俄勒岡和華盛頓等州的疫苗政策所取得的優異成果，有些地區其實做得更好，比如紐約市和維珍尼亞州的Fairfax市，他們均採取額外防疫措施，要求運動員學生接種疫苗。

Benjamin表示，午餐時間是病毒傳播機會，當12歲以下學生摘下口罩用餐時，甚至菜單上都有可能留存Delta變種病毒。

俄勒岡州Portland市的公立學校，現在盡可能的為小學生提供戶外用餐服務，而對於高年級學生，該市則計劃減少他們的用餐時間，並盡量安排學生在午餐期間在室外活動。

但Benjamin醫生指出，佩戴口罩仍然是最好的防疫措施。

Benjamin醫生說：「如果學校活動都在室外，而人們距離6英尺以上，所有的課程都在室外，午餐都在外面吃，如此便可能不用戴口罩。」

雖然專家表示，接種疫苗是一種有效的保護形式，但12歲以下兒童仍然無法接種疫苗，專家建議在這種情況下，最好的保護措施是確保兒童周圍的人接種疫苗。

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