國會眾議院超過100名民主黨議員聯合提出法案,建議將俗稱紅藍卡的Medicare聯邦醫療保險的合資格年齡,由65歲降低至60歲。

如果法案獲得通過,有最少2300萬人將合資格申請Medicare,提案的議員也想將聽力、牙科和視力保健首次納入承保範圍。

民主黨人希望將這項法案加入開支法案的最終版本,以便通過預算的協調程序,讓法案更容易通過,這樣的話,法案只需過半數贊成票,就可以通過參議院,也就是說,民主黨人不需要共和黨人支持,也可以在參議院過關。

