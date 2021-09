勞工節周末多人出遊 專家憂病例再急升

【KTSF 江良慧報導】

很多人都趁著長勞工節週末出外旅行,衛生專家就擔心,很多地區醫院已經開始出現床位不足的問題,一旦假期後有病例急升,醫生到時候可能要面對讓誰先住進深切治療部的困難局面。

醫生和官員都有共同目標,就是希望公眾早日打疫苗。

維珍尼亞州共和黨州長Jim Justice說:「我們自週五失去了額外24人,我要再度請你們祈禱,但我更想要求你們打疫苗,讓這終止。

隨著新型肺炎繼續急速散播,尤其是在接種率低的地區,部分醫院已經接近飽和,而且面臨深切治療部床位不足的問題。

白宮抗疫顧問Anthony Fauci醫生說:「你將會處身於你要作出困難決定的情況。」

根據聯邦衛生福利部,全國接近八成的深切治療部床位,接近3分1都是治療新型肺炎患者,在德州、佛羅里達和喬治亞州這些情況已經嚴峻的地區,病例數字繼續攀升。

Phoebe Putney紀念醫院急救室主任James Black醫生說:「急症室已爆滿,醫院也爆滿,我們不能接收很多病人。」

而且受影響的更不單是成年人,CDC疾控中心一項研究發現,在低接種率的州份,有越來越多兒童要前往醫院或急症室求醫,Fauci 醫生表示,戴口罩和所有合資格的人去打疫苗,是令疫情受控的關鍵。

Fauci醫生說:「包圍着孩子,不論是朋友、家人、學校老師或職員,讓已打針的人包圍著孩子。」

關鍵是要保護容易受感染的人。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。