勞工節周末多人出遊 專家憂病例再急升

【KTSF 江良慧報導】
很多人都趁著長勞工節週末出外旅行，衛生專家就擔心，很多地區醫院已經開始出現床位不足的問題，一旦假期後有病例急升，醫生到時候可能要面對讓誰先住進深切治療部的困難局面。
醫生和官員都有共同目標，就是希望公眾早日打疫苗。
維珍尼亞州共和黨州長Jim Justice說：「我們自週五失去了額外24人，我要再度請你們祈禱，但我更想要求你們打疫苗，讓這終止。
隨著新型肺炎繼續急速散播，尤其是在接種率低的地區，部分醫院已經接近飽和，而且面臨深切治療部床位不足的問題。
白宮抗疫顧問Anthony Fauci醫生說：「你將會處身於你要作出困難決定的情況。」
根據聯邦衛生福利部，全國接近八成的深切治療部床位，接近3分1都是治療新型肺炎患者，在德州、佛羅里達和喬治亞州這些情況已經嚴峻的地區，病例數字繼續攀升。
Phoebe Putney紀念醫院急救室主任James Black醫生說：「急症室已爆滿，醫院也爆滿，我們不能接收很多病人。」
而且受影響的更不單是成年人，CDC疾控中心一項研究發現，在低接種率的州份，有越來越多兒童要前往醫院或急症室求醫，Fauci 醫生表示，戴口罩和所有合資格的人去打疫苗，是令疫情受控的關鍵。
Fauci醫生說：「包圍着孩子，不論是朋友、家人、學校老師或職員，讓已打針的人包圍著孩子。」
關鍵是要保護容易受感染的人。
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