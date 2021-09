勞工節灣區汽車銷售情況如何（視頻）

【KTSF 關鍵報導】

疫情導致全球芯片供應不足,這極大地影響了美國汽車市場,勞工節更是美國人購買汽車的傳統日子,灣區的汽車市場現情況如何呢?

對於汽車銷售商來說,今年的勞工節與以往大有不同,因為全球芯片短缺,往往讓買家無功而返。

如果在往常,每年的勞工節,Walnut Creek的豐田汽車商店總會擠滿了人買車或者試駕,但是今年停車場上空空如也。

銷售總經理Keith Hernandez說:「在正常的年份,我們現在不會站在這裡,因為這裡會擠滿200到250輛車,而今天這裡一台都沒見到。」

現在汽車銷售的窘境,是因為病毒大流行導致為汽車提供一切的外國芯片工廠停工,實際上,美國通用周一剛剛宣布,關閉北美洲大部分的裝配工廠,因為零部件短缺,通常這家汽車經銷店會有300輛左右新車庫存,但現在他們僅剩10輛新車。

柏克萊居民Ricki Shore說:「這有點讓人吃驚,你以為什麼時候都有很多選擇,卻發現事實上選擇有限。」

Shore想要一輛新車,但她現在卻在看二手車,舊車現在就像汽車經銷商的金子一樣,而且很多地方,舊車現在賣得當然要比新車多,因為根本就沒有新車。

Hernandez說:「我們現在會花更多的錢買輛車,因為我們見到供應減少,會持續到年底。」

Karen Pratt是少有的在今年勞工節買到新車的人,因為她早在兩個月前訂購,周一剛剛提到新車。

Pratt說:「我當然想試駕,但是他們當時沒有車。」

疫情帶來的一個新現象是,人們不得不在汽車工廠網站訂車,然後坐等新車送貨到家。

Pratt說:「這是當前事態的本性,因為疫情等一切,這就是現在我們運營生意的方法。」

每間汽車銷售商都在經歷Walnut Creek Toyota現在的窘境,這種局面只有等到疫情受到控制之後,芯片工廠重新全力開動的時候才有改變。

