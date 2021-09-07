勞工節灣區汽車銷售情況如何（視頻）

【KTSF 關鍵報導】

疫情導致全球芯片供應不足，這極大地影響了美國汽車市場，勞工節更是美國人購買汽車的傳統日子，灣區的汽車市場現情況如何呢？

對於汽車銷售商來說，今年的勞工節與以往大有不同，因為全球芯片短缺，往往讓買家無功而返。

如果在往常，每年的勞工節，Walnut Creek的豐田汽車商店總會擠滿了人買車或者試駕，但是今年停車場上空空如也。

銷售總經理Keith Hernandez說：「在正常的年份，我們現在不會站在這裡，因為這裡會擠滿200到250輛車，而今天這裡一台都沒見到。」

現在汽車銷售的窘境，是因為病毒大流行導致為汽車提供一切的外國芯片工廠停工，實際上，美國通用周一剛剛宣布，關閉北美洲大部分的裝配工廠，因為零部件短缺，通常這家汽車經銷店會有300輛左右新車庫存，但現在他們僅剩10輛新車。

柏克萊居民Ricki Shore說：「這有點讓人吃驚，你以為什麼時候都有很多選擇，卻發現事實上選擇有限。」

Shore想要一輛新車，但她現在卻在看二手車，舊車現在就像汽車經銷商的金子一樣，而且很多地方，舊車現在賣得當然要比新車多，因為根本就沒有新車。

Hernandez說：「我們現在會花更多的錢買輛車，因為我們見到供應減少，會持續到年底。」

Karen Pratt是少有的在今年勞工節買到新車的人，因為她早在兩個月前訂購，周一剛剛提到新車。

Pratt說：「我當然想試駕，但是他們當時沒有車。」

疫情帶來的一個新現象是，人們不得不在汽車工廠網站訂車，然後坐等新車送貨到家。

Pratt說：「這是當前事態的本性，因為疫情等一切，這就是現在我們運營生意的方法。」

每間汽車銷售商都在經歷Walnut Creek Toyota現在的窘境，這種局面只有等到疫情受到控制之後，芯片工廠重新全力開動的時候才有改變。

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