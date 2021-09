影評：新版《灰姑娘》灌輸現代價值觀

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

《灰姑娘》是眾人熟悉的故事。好萊塢今年推出加入現代社會元素的新版《灰姑娘 Cinderella》。

父母早逝的灰姑娘Cinderella,在繼母的家中,淪為在地庫生活,服侍繼母和她兩個嬌生慣養的女兒。但是她也有自己的夢想,就是將自己設計的衣服,在鎮中心的市場賣出。與此同時,在皇宮中,國王希望王子趕快結婚,在多方相親失敗後,要王子在舞會中找到伴侶。

灰姑娘也想要穿上自己設計的晚禮服出席,但目的不在於被王子選上。而是要找到賞識她服裝設計才華的人,讓灰姑娘走出地庫的生活。但是這計劃受到繼母破壞,在極度失望中,出現了從天而降的教母,讓灰姑娘搖身一變。不但有隨從接待,身上穿有華麗晚禮服,腳上穿著特殊的玻璃鞋,灰姑娘自然的在晚會中,受到王子的垂青。但是到了半夜必須逃回家。和以往的童話故事不同的是,在被王子找到之後,灰姑娘並沒有答應嫁入皇宮中。她會做出什麼樣的抉擇?

2021年版本的《灰姑娘》脫離迪斯尼的影子,以歌舞片的形式呈現。在導演Kay Cannon 的指導下,是一部包含許多現代歌曲和舞蹈形式的歌舞片。年輕流行歌手Camila Cabello 飾演的灰姑娘,帶有現代氣息與靈魂。而劇情方面,也跳出原版故事的影子。例如在被王子選上後,灰姑娘的第一反應是拒絕。繼母甚至支持她成為公主。而故事結尾,長期在哥哥影子下生活的公主妹妹,也成為這個國度的重要人物,加入了男女平等和追求人生志願的現代元素。正為這則個故事,增添更加合時宜的訊息。

《灰姑娘 Cinderella》娛樂味道濃,也更加能夠給新一代的孩童灌輸現代價值觀。滿分五分中得三分半,可以欣賞。

電影目前在聖荷西和Mountain View 的Century 戲院上映,也同步在Amazon Prime 推出,觀眾可以免附加費在家觀看。

電影網頁:https://www.amazon.com/Cinderella-Camila-Cabello/dp/B097YYZ87F

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。

“Cinderella” Review: The familiar tale with present-day values

“Screening Room” reviews “Cinderella”

Rating: 3.5 out of 5 stars

Official movie website: https://www.amazon.com/Cinderella-Camila-Cabello/dp/B097YYZ87F

Now showing at Century theatres in San Jose and Mountain View. Also streaming on Amazon Prime Video.