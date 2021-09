美國僱主如何說服員工打新型肺炎疫苗

【KTSF 張麗月報導】

監管當局正式批准加強劑疫苗,將會對學校、商業以及其他實施強制疫苗令的機構有巨大的影響,目前就連頭兩針都不願意打的大有人在,許多服務行業及生產線工人,即使在疫情反彈下都堅持不去打針,令僱主頭痛,僱主又有何辦法可為?

ABC新聞引述食品業工會指,疫情爆發至今,有近500名零售業工人與肉品包裝工人染疫死亡,但當中許多從業員仍然拒絕接種疫苗,理由主要是他們不相信政府,或者擔心疫苗會帶來健康隱患,有人就懷疑疫情是造假.

為了鼓勵員工接種疫苗,很多企業公司分別用提供假期,發給現金或禮物卡等獎勵,但仍然無法說服部份員工去打針。

報導指,獎勵辦法無效,越來越多公司考慮用強制手段,促使那些必須到職場上班的員工接種疫苗,尤其是在FDA正式批准Pfizer疫苗後,這個趨勢更明顯。

美聯社指出,僱主除了用強制手段之外,還可以用其他較強力的方法推動員工去打針,包括沒有打針的員工而一旦中招,在隔離期間將會沒糧出,又或者要沒打針的員工多付健保費,例如達美航空,就要他們每月額外支付多200元醫療保險費。

此外,僱主也可以限制未打針的員工使用辦公場所、公司健身房或限制出差公幹。

有法律學者指出,有些州的法律對疫苗令設置某種限制,比如蒙大拿州就禁止公司強制員工接種,一些州就基於宗教與健康理由而給予豁免接種疫苗。

