塔利班盼參與一帶一路合作 中方稱前提和平穩定

接管阿富汗的塔利班形容中國是他們走向全球市場的通行證,又表示希望參與「一帶一路」項目。中方表示,合作前提是當地實現平穩過渡和持久和平。

塔利班發言人穆賈希德接受意大利傳媒訪問時稱,中國是他們最重要的夥伴,又稱阿富汗有豐富的銅礦資源,塔利班希望在中國幫助下重建經濟,進行現代化改造,形容中國是塔利班走向全球市場的通行證。

而中國外交部部長助理吳江浩與塔利班駐多哈政治辦事處副主任哈納菲通電話,哈納菲表示中國是阿富汗值得信賴的朋友,塔利班願致力於發展兩國友好關係,絕不充許任何勢力利用阿富汗領土威脅中國利益,又稱中國倡導的「一帶一路」合作,有利於阿富汗和區域發展繁榮,阿方希望繼續積極支持和參與。

在北京,中國外交部被問到是否打算於近日開展與阿富汗的「一帶一路」合作。發言人汪文斌表示:「我們希望阿富汗局勢平穩過渡,實現持久和平穩定,這是阿富汗下階段開展對外合作的前提,以及各國企業赴阿投資興業的基礎。」

汪文斌說,中方希望阿富汗各方建構開放包容的政治架構,奉行溫和穩健的外交政策,與世界各國特別是周邊國家友好相處。

