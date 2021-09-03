舊金山華埠花園角新型肺炎檢測站周一至五開放（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山（三藩市）華埠花園角現在星期一到星期五都開設新型肺炎檢測站，免費為市民以及灣區居民提供檢測。

Virus Geeks公司在舊金山花園角的檢測站，星期一到星期五開放，為所有人提供新型肺炎檢測，星期一，二，四，五的時間是上午9時半至下午2時半，星期三由上午10時至下午2時，大家可以上網預約，也可以攜帶身份證到現場登記。

舊金山居民，以及居住在其他地區的人士，都可以前往花園角接受檢測，星期三，Virus Geeks公司與舊金山衛生局和東華醫院合作提供檢測。

舊金山衛生局亞太裔事務經理吳毅（Kelvin Wu）說：「星期三會與市府合作，以及東華醫院合作，提供中文過後結果給民眾，但其餘四天，星期一、二、四、五，該公司會獨立進行檢測，我們很慶幸聽到他們有一名會講中文的員工，可以提供中文服務給民眾。」

疫情方面，衛生局表示，近期有放緩趨勢，7日平均新症數字較一個月前減少一半，學校開課，不少家長都關心子女在校園會否受到感染，衛生局表示校園仍然是安全的。

吳毅說：「很慶幸舊金山目前沒有出現上升趨勢，0到11歲兒童的感染個案，徘徊在7%到9%之間。」

衛生局指出，市內0到11歲的兒童，因感染新型肺炎而需要住院的個案很罕見。

吳毅說：「少於五例，因為少於五例，基於私隱條例，我們不能透露有多少例，可以說是少之又少，甚至可以說是沒有，0到11歲兒童因為新冠病毒而需要住院。」

而市內12歲到17歲兒童，85%已完成接種疫苗，超過95%接種了最少一劑疫苗，最近南非發現新的C.1.2. 新型肺炎變種病毒。

舊金山華埠公共衛生局局長白幹榮（Sunny Pak）說：「現時世衛還未見到有許多這種個案，C.1.2.在全世界周圍走，當然要等待每一次有呈陽性的個案，看到它們的基因，才知道傳播到哪裡。」

目前舊金山仍未發現新的變種病毒，醫生強調接種疫苗是阻止病毒變種的有效方法。

白幹榮說：「每一次變種，其實在哪裡變種，什麼時候開始，就是已經進入身體，而且開始繁殖，在繁殖的時候才會變種，所以如果盡量大家打了疫苗，病毒沒有機會進入身體，沒有機會變種的話，可以盡量減少不同的變種病毒。」

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