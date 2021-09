舊金山華埠花園角新型肺炎檢測站周一至五開放（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山(三藩市)華埠花園角現在星期一到星期五都開設新型肺炎檢測站,免費為市民以及灣區居民提供檢測。

Virus Geeks公司在舊金山花園角的檢測站,星期一到星期五開放,為所有人提供新型肺炎檢測,星期一,二,四,五的時間是上午9時半至下午2時半,星期三由上午10時至下午2時,大家可以上網預約,也可以攜帶身份證到現場登記。

舊金山居民,以及居住在其他地區的人士,都可以前往花園角接受檢測,星期三,Virus Geeks公司與舊金山衛生局和東華醫院合作提供檢測。

舊金山衛生局亞太裔事務經理吳毅(Kelvin Wu)說:「星期三會與市府合作,以及東華醫院合作,提供中文過後結果給民眾,但其餘四天,星期一、二、四、五,該公司會獨立進行檢測,我們很慶幸聽到他們有一名會講中文的員工,可以提供中文服務給民眾。」

疫情方面,衛生局表示,近期有放緩趨勢,7日平均新症數字較一個月前減少一半,學校開課,不少家長都關心子女在校園會否受到感染,衛生局表示校園仍然是安全的。

吳毅說:「很慶幸舊金山目前沒有出現上升趨勢,0到11歲兒童的感染個案,徘徊在7%到9%之間。」

衛生局指出,市內0到11歲的兒童,因感染新型肺炎而需要住院的個案很罕見。

吳毅說:「少於五例,因為少於五例,基於私隱條例,我們不能透露有多少例,可以說是少之又少,甚至可以說是沒有,0到11歲兒童因為新冠病毒而需要住院。」

而市內12歲到17歲兒童,85%已完成接種疫苗,超過95%接種了最少一劑疫苗,最近南非發現新的C.1.2. 新型肺炎變種病毒。

舊金山華埠公共衛生局局長白幹榮(Sunny Pak)說:「現時世衛還未見到有許多這種個案,C.1.2.在全世界周圍走,當然要等待每一次有呈陽性的個案,看到它們的基因,才知道傳播到哪裡。」

目前舊金山仍未發現新的變種病毒,醫生強調接種疫苗是阻止病毒變種的有效方法。

白幹榮說:「每一次變種,其實在哪裡變種,什麼時候開始,就是已經進入身體,而且開始繁殖,在繁殖的時候才會變種,所以如果盡量大家打了疫苗,病毒沒有機會進入身體,沒有機會變種的話,可以盡量減少不同的變種病毒。」

