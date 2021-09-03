聖荷西致命車禍22歲男子當場死亡 肇事司機不顧而去

【KTSF 黃恩光報導】
南灣聖荷西周四晚發生致命車禍，一名22歲男人當場死亡，肇事汽車的司機不顧而去。
案發現場位於Santa Clara街夾10街，周五仍看到車禍遺下的痕跡。
聖荷西警方指出，周四晚10時半左右，警員接報後趕到現場，案發時一輛2005年黑色寶馬房車在Santa Clara街西行方向衝紅燈，與一輛在10街向南行駛的2010年灰色Nissan SUV相撞，導致Nissan汽車撞向一間店鋪，車上一名男乘客當場死亡，司機和另一名乘客受傷，需要送院治療，傷勢不輕。
肇事的寶馬汽車還撞倒當時停在紅燈前的一輛2012年Acura SUV，司機沒有受傷。
警方表示，肇事寶馬房車的司機車禍後立刻下車，徒步離開現場。
Santa Clara縣法醫官辦事處周五證實，死者是22歲Hayward居民Ravneel Vilash。
警方表示，市內今年總共發生41宗致命車禍，造成42人死亡，警方呼籲市民提供破案線索，致電408 277 4654與探員聯繫。
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