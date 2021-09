聖荷西致命車禍22歲男子當場死亡 肇事司機不顧而去

【KTSF 黃恩光報導】

南灣聖荷西周四晚發生致命車禍,一名22歲男人當場死亡,肇事汽車的司機不顧而去。

案發現場位於Santa Clara街夾10街,周五仍看到車禍遺下的痕跡。

聖荷西警方指出,周四晚10時半左右,警員接報後趕到現場,案發時一輛2005年黑色寶馬房車在Santa Clara街西行方向衝紅燈,與一輛在10街向南行駛的2010年灰色Nissan SUV相撞,導致Nissan汽車撞向一間店鋪,車上一名男乘客當場死亡,司機和另一名乘客受傷,需要送院治療,傷勢不輕。

肇事的寶馬汽車還撞倒當時停在紅燈前的一輛2012年Acura SUV,司機沒有受傷。

警方表示,肇事寶馬房車的司機車禍後立刻下車,徒步離開現場。

Santa Clara縣法醫官辦事處周五證實,死者是22歲Hayward居民Ravneel Vilash。

警方表示,市內今年總共發生41宗致命車禍,造成42人死亡,警方呼籲市民提供破案線索,致電408 277 4654與探員聯繫。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。