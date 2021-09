【KTSF】

加州州長罷免選舉將於9月14日舉行,即還有不到兩週,郵寄選票已寄出,今次的選票和平時的選票有何不同呢?選民在今次選舉中是否踴躍投票呢?本台訪問了舊金山選務處發言人李懿莊。

