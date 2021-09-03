阿富汗還有省份未受泰利班控制 反抗陣線孤軍作戰

【KTSF 黃侯彬報導】

阿富汗最後一個未受泰利班控制的地區潘傑希爾省，反抗陣線與泰利班的戰鬥仍然激烈，而雙方的談判在日前破裂。

位於阿富汗中部偏北的潘杰希爾省，有15萬到20萬人口，向來是反泰利班勢力的重要據點，境內都是叢山峻嶺，易守難攻，泰利班重新奪權後，反抗勢力就以潘杰希爾省為據點，負隅頑抗。

消息指有幾百人在戰鬥中死亡，全國反抗力量由地方部落領袖阿瑪德-馬蘇德領導，當中集合了前政府軍殘餘部隊，阿富汗前副總統薩雷也參與抗戰，他說情況艱苦，基本上是孤軍作戰，到目前為止，國際社會沒有支援他們。

阿瑪德-馬蘇德的叔父、前阿富汗駐英國大使華利-馬蘇德在倫敦透露，反抗力量同泰利班的談判破裂，他們提出分享權力計劃，被泰利班拒絕，所以他們準備抗戰到底。

這個分權計劃是基於阿富汗有30族裔，不能由一個泰利班獨占政權，他們建議設立一個權力機制，容許各地區各種力量參與，令阿富汗各族裔和平共存。

華利-馬蘇德指出，目前反抗力量伸展到全國，不信任泰利班的婦女、年輕人紛紛加入。

阿富汗婦女在過去20年有機會受教育，她們當中有人周五走上喀布爾街頭示威，捍衛婦女的權益，她們高呼男女平等權利，反抗壓迫，她們舉起標語，宣稱婦女不活躍的社會，就是死亡的社會，沒有婦女的國家，就是沒聲音的地方，她們也要繼續享有自由。

同樣的婦女示威，周四也在赫拉特省出現，泰利班目前試圖向外界展示一副溫和的面孔，聲稱在伊斯蘭法律下，婦女都可以上學上班，不過泰利班的領導人也強調，他們實施的是伊斯蘭法制。

有分析指出，從泰利班過去的統治，以及他們一貫以來的作風，他們實行的伊斯蘭法制就是最保守封閉，也是對女性最殘酷的制度。

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