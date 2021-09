阿富汗還有省份未受泰利班控制 反抗陣線孤軍作戰

【KTSF 黃侯彬報導】

阿富汗最後一個未受泰利班控制的地區潘傑希爾省,反抗陣線與泰利班的戰鬥仍然激烈,而雙方的談判在日前破裂。

位於阿富汗中部偏北的潘杰希爾省,有15萬到20萬人口,向來是反泰利班勢力的重要據點,境內都是叢山峻嶺,易守難攻,泰利班重新奪權後,反抗勢力就以潘杰希爾省為據點,負隅頑抗。

消息指有幾百人在戰鬥中死亡,全國反抗力量由地方部落領袖阿瑪德-馬蘇德領導,當中集合了前政府軍殘餘部隊,阿富汗前副總統薩雷也參與抗戰,他說情況艱苦,基本上是孤軍作戰,到目前為止,國際社會沒有支援他們。

阿瑪德-馬蘇德的叔父、前阿富汗駐英國大使華利-馬蘇德在倫敦透露,反抗力量同泰利班的談判破裂,他們提出分享權力計劃,被泰利班拒絕,所以他們準備抗戰到底。

這個分權計劃是基於阿富汗有30族裔,不能由一個泰利班獨占政權,他們建議設立一個權力機制,容許各地區各種力量參與,令阿富汗各族裔和平共存。

華利-馬蘇德指出,目前反抗力量伸展到全國,不信任泰利班的婦女、年輕人紛紛加入。

阿富汗婦女在過去20年有機會受教育,她們當中有人周五走上喀布爾街頭示威,捍衛婦女的權益,她們高呼男女平等權利,反抗壓迫,她們舉起標語,宣稱婦女不活躍的社會,就是死亡的社會,沒有婦女的國家,就是沒聲音的地方,她們也要繼續享有自由。

同樣的婦女示威,周四也在赫拉特省出現,泰利班目前試圖向外界展示一副溫和的面孔,聲稱在伊斯蘭法律下,婦女都可以上學上班,不過泰利班的領導人也強調,他們實施的是伊斯蘭法制。

有分析指出,從泰利班過去的統治,以及他們一貫以來的作風,他們實行的伊斯蘭法制就是最保守封閉,也是對女性最殘酷的制度。

