奧克蘭本年迄今槍擊案較去年增五成（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

奧克蘭治安持續惡化,警察局跟宗教界合作實施「停火專案」(Ceasefire project)。

記者會一開始,警察局長帶領大家默哀87秒,悼念在兇殺案中死去的人。

奧克蘭警察局長公布,年初到8月發生400宗槍案,比去年增加50%,700宗持械搶劫案,比去年增加50%,因凶殺案死亡人數已達87人,大多是幫派火拚、人口走私、搶劫、劫車等等,對奧克蘭警方是一大挑戰。

奧克蘭警察局長LeRonne L. Armstrong說:「我們必須停止暴力,放下槍枝,這個城市的每一個居民,不能每天活在槍聲中,很令人傷心,很艱難,東奧克蘭的居民也很艱難。」

警察局長表示,將加大力度執行「停火專案」 ,由神職人員、街頭外展人員及執法人員共同合作,利用數據分析,警告涉嫌從事槍枝暴力,或有可能成為槍擊目標的人士,可能受到傷害,並提供解決方案,幫助奧克蘭街頭的槍枝數量減少,同時降低槍擊次數,希望能夠減少與幫派有關的兇殺和槍擊事件。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。