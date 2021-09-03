奧克蘭本年迄今槍擊案較去年增五成（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

奧克蘭治安持續惡化，警察局跟宗教界合作實施「停火專案」(Ceasefire project)。

記者會一開始，警察局長帶領大家默哀87秒，悼念在兇殺案中死去的人。

奧克蘭警察局長公布，年初到8月發生400宗槍案，比去年增加50%，700宗持械搶劫案，比去年增加50%，因凶殺案死亡人數已達87人，大多是幫派火拚、人口走私、搶劫、劫車等等，對奧克蘭警方是一大挑戰。

奧克蘭警察局長LeRonne L. Armstrong說：「我們必須停止暴力，放下槍枝，這個城市的每一個居民，不能每天活在槍聲中，很令人傷心，很艱難，東奧克蘭的居民也很艱難。」

警察局長表示，將加大力度執行「停火專案」 ，由神職人員、街頭外展人員及執法人員共同合作，利用數據分析，警告涉嫌從事槍枝暴力，或有可能成為槍擊目標的人士，可能受到傷害，並提供解決方案，幫助奧克蘭街頭的槍枝數量減少，同時降低槍擊次數，希望能夠減少與幫派有關的兇殺和槍擊事件。

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