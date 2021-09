颶風Ida減弱為熱帶風暴 傾盤大雨造成廣泛破壞

【KTSF 張麗月報導】

颶風Ida進一步減弱為熱帶風暴吹向東北部地區,帶來傾盤大雨,由海灣沿岸至東岸地區造成廣泛破壞,單是東北部就有最少50人死亡,死者大部份在重災區新澤西州,新州錄得破紀錄雨量。

風災為東北部地區帶破紀錄雨量,在新州Bound Brook一列公共火車因水浸被困而停運,附近一個棒球場也嚴重水浸,該地區許多房屋因水浸受到破壞。

在賓夕凡尼亞州,有數以千計的人被水圍困,要由救援人員從屋中和汽車救出,單在費城就有最少100人獲救。

新州的Mullica Hill,就受到時速150英里龍捲風吹襲,摧毀最少25間房屋,東北部地區受到8股龍捲風吹襲,有幾十人死亡,死因不是來自龍捲風,而是因水浸被困。

新州州長已經要求聯邦提供額外緊急撥款援助,受災的屋主和災民。

氣象預測,本週末,東北部地區450萬人仍要面對水浸警告,該地區部份河流的水位仍會處於警戒線以上。

