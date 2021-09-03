紐森到舊金山華埠拉票 抨擊共和黨對手從未為反歧視發聲（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

距離罷免州長選舉尚有12天，州長紐森周四上午到訪舊金山（三藩市）華埠拉票，期間紐森大力抨擊主要對手之一，共和黨的候選人Larry Elder，指對方從來沒有站出來與亞裔一起對抗歧視。

州長紐森在州司法部長Rob Bonta的陪同下，到訪Grant街的餐館點心閣，視察餐館的運作，並向店主瞭解經營上的困難，餐館老闆亦向紐森解釋如何用蒸籠去蒸熟點心。

點心閣今年試過在一星期内兩度被賊人打破玻璃窗，警方後來拘捕了匪徒，懷疑他涉嫌在華埠無故破壞另外多間由亞裔經營的商店，犯案動機懷疑與種族有關。

紐森表示，這正是他來到華埠的目的，一如既往支持受種族歧視的亞裔，亦表明他絕對不容忍任何歧視的存在，加州是種族多元的社區，他亦對自己作為這個地方的領導感到自豪。

同時，紐森更點名提到罷免選舉的候選人之一，共和黨的Larry Elder，指Elder從未為反種族歧視發聲。

紐森說：「罷免選舉中，另一陣營的部分候選人都有共同點，第一，他們全都支持特朗普，第二，沒有人出來譴責歧視，事實上，很多人更維護特朗普，包括主要候選人Larry Elder。」

紐森指，Elder主張廢除口罩令，並且不鼓勵民衆接種疫苗，這些完全是危害加州的政策，這一波的疫情，雖然全國的確診個案急升，但加州的確診率之所以是全國最低之一，完全是嚴謹的防疫措施凑效，希望選民投票時能夠看清事實。

此外，紐森亦特別選在康年酒家接受媒體訪問，他表示，回到舊金山，尤其是華埠，對他來說就像回家一樣，他回憶起當年當選舊金山市長後，第一時間就是來到康年這裏謝票，他之所以當選，很大部分是由於華裔社區大力支持，因此今次的罷免選舉，他希望華裔社區再次為他挺身而出，投反對罷免一票。

紐森說：「我再次來到這裏，是很重視亞裔社區，能夠決定這場選舉的能力，亦同時謹記要得到我們多元社區的支持，尤其是是亞太裔社區。」

近日主流媒體公佈的多個民調都顯示，支持及反對罷免紐森的陣營，支持度相當接近。

由SurveyUSA及San Diego Union Tribune做的民意調查顯示，有58%受訪者反對罷免州長。

紐森指，他6個月前已經開始籌備這場競選，到現在對形勢感到樂觀，全州超過2200萬張郵寄選票已經寄出，他呼籲大家必須要投票，讓他繼續對抗疫情，繼續服務加州。

紐森今次是第一次造訪舊金山華埠宣傳反對罷免選舉，他逗留了大約一個小時後離開。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。