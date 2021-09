紐森到舊金山華埠拉票 抨擊共和黨對手從未為反歧視發聲（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

距離罷免州長選舉尚有12天,州長紐森周四上午到訪舊金山(三藩市)華埠拉票,期間紐森大力抨擊主要對手之一,共和黨的候選人Larry Elder,指對方從來沒有站出來與亞裔一起對抗歧視。

州長紐森在州司法部長Rob Bonta的陪同下,到訪Grant街的餐館點心閣,視察餐館的運作,並向店主瞭解經營上的困難,餐館老闆亦向紐森解釋如何用蒸籠去蒸熟點心。

點心閣今年試過在一星期内兩度被賊人打破玻璃窗,警方後來拘捕了匪徒,懷疑他涉嫌在華埠無故破壞另外多間由亞裔經營的商店,犯案動機懷疑與種族有關。

紐森表示,這正是他來到華埠的目的,一如既往支持受種族歧視的亞裔,亦表明他絕對不容忍任何歧視的存在,加州是種族多元的社區,他亦對自己作為這個地方的領導感到自豪。

同時,紐森更點名提到罷免選舉的候選人之一,共和黨的Larry Elder,指Elder從未為反種族歧視發聲。

紐森說:「罷免選舉中,另一陣營的部分候選人都有共同點,第一,他們全都支持特朗普,第二,沒有人出來譴責歧視,事實上,很多人更維護特朗普,包括主要候選人Larry Elder。」

紐森指,Elder主張廢除口罩令,並且不鼓勵民衆接種疫苗,這些完全是危害加州的政策,這一波的疫情,雖然全國的確診個案急升,但加州的確診率之所以是全國最低之一,完全是嚴謹的防疫措施凑效,希望選民投票時能夠看清事實。

此外,紐森亦特別選在康年酒家接受媒體訪問,他表示,回到舊金山,尤其是華埠,對他來說就像回家一樣,他回憶起當年當選舊金山市長後,第一時間就是來到康年這裏謝票,他之所以當選,很大部分是由於華裔社區大力支持,因此今次的罷免選舉,他希望華裔社區再次為他挺身而出,投反對罷免一票。

紐森說:「我再次來到這裏,是很重視亞裔社區,能夠決定這場選舉的能力,亦同時謹記要得到我們多元社區的支持,尤其是是亞太裔社區。」

近日主流媒體公佈的多個民調都顯示,支持及反對罷免紐森的陣營,支持度相當接近。

由SurveyUSA及San Diego Union Tribune做的民意調查顯示,有58%受訪者反對罷免州長。

紐森指,他6個月前已經開始籌備這場競選,到現在對形勢感到樂觀,全州超過2200萬張郵寄選票已經寄出,他呼籲大家必須要投票,讓他繼續對抗疫情,繼續服務加州。

紐森今次是第一次造訪舊金山華埠宣傳反對罷免選舉,他逗留了大約一個小時後離開。

