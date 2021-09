【KTSF】

南灣Mountain View一條步行徑有人襲擊婦女,警方公開兩名涉案匪徒的素描。

警方表示,周三下午1時左右,女事主報警說,在Stevens Creek小徑,介乎Creekside Park和Central Avenue的地方被兩個男人襲擊。

警方表示,匪徒從草叢中出來企圖非禮女事主,其中一人更嘗試脫下女事主的褲子,女事主尖叫並反抗,最終逃跑到安全的地方。

女事主是Sunnyvale居民,警方根據描述繪製匪徒的素描,兩名匪徒都是白人,其中一人20到30歲,淺色頭髮,另一個匪徒40多歲,身高大約5呎10吋,肥胖,有棕色頭髮。

警方呼籲市民如果看見這兩個人,應該打911報警。

