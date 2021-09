【KTSF】

勞工節長週末,舊金山(三藩市)國際機場周五也有不少旅客提早出行,不過人潮就似乎沒有一般長週末假期時擠擁,可能是疾控中心(CDC)的警告,令部分灣區居民重新考慮出遊的計劃。

疾控中心的訊息很簡單,就是未打疫苗的不要外遊,就算打了疫苗也要提高警覺。

衛生官員都擔心,Delta病毒加上旅客外遊,可能會令病例急增。

這個長假期,沒有任何大型航空公司預期乘客量會達到疫症大流行前水平,不過AAA仍預期,在全國這將會是個繁忙的旅遊週末,說近期定旅遊的預訂比疫情前上升了11%。

