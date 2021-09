朱感生宣布明年再度競選加州25區眾議員（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

去年在Santa Clara縣議員選舉落敗的朱感生,宣布明年再度競選加州25區眾議員。

這兩天灣區的媒體接到朱感生9月19日的募款餐會通知都十分驚訝。

朱感生說:「我就很想回到首府,去把我的一些已經啟動的法案能夠繼續通過,比方說日光節約日就是一個。」

朱感生2014年參選25區眾議員,高票當選,接下來每次都輕鬆連任,去年宣布辭去眾議員一職,回地方參選Santa Clara縣議員,他說主要原因是方便照顧年邁的母親,不過選舉結果敗給了對手李洲曉。

朱感生說:「因為沒有勝選,在最後幾個月陪我媽媽,我覺得對我來講沒甚麼遺憾。」

朱感生除了一些未完成的提案,促使他決定重返政壇,還有一個原因是,接替他的現任25區眾議員李天明被認為過於極端,他說很多支持者希望他帶回中間路線。

朱感生說:「我們這邊大部分的選民,都是比較溫的民主黨人,並不是很極端的民主黨,有些人對我回來很驚訝,我跟他們說,我有很強烈的意願服務社區,希望把我們這一區把加州能夠拉回中間一點,把更多事情完成。」

朱感生去年在參選Santa Clara縣議員時,就選舉經費以及他對ACA5平權法案投棄權票等問題引起爭議,受到一些團體的質疑,加上主流媒體的負面報導,他坦承是很大的殺傷力。

朱感生說:「任何一個競選都不容易,我曉得,我想辦法跟顧問把負面的不確實的報導改正,是輸是贏,給選民一個選擇的機會。」

