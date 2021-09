白宮抗疫專家稱美國人或有需要打第三針

【KTSF 黃侯彬報導】

Moderna在周三向聯邦食品與藥物管理局(FDA)申請批准使用新型肺炎疫苗加強劑,而白宮首席防疫專家Anthony Fauci醫生周四表示,美國人可能需要打第三針。

Fauci醫生周四在白宮抗疫小組新聞會上指出,自從Pfizer加強劑疫苗在以色列獲准使用在60歲以上的群體以來,從7月底到8月22號期間,見到可觀的正面效應,在民眾打第三針後,無論是感染風險或重症風險,減少的幅度都多於十倍。

他舉出,以15萬色列人打兩針Pfizer疫苗同打三針的實例比較,在打第三針後,7到13日內,感染風險率降低超過68%,14日到20日內,感染風險率更降低70%到84%。

Fauci認為,以色列這個數據很有利於推動接種加強劑。

Fauci說:「以色列研究取得的戲劇性數據,無疑顯示他們打加強劑,和美國這裡的考量,強力支持這個理據,很主張打加強劑,基於很有利的數據。」

他說是否決定打足三針才算接種完整疫苗,就由FDA來決定,然後由免疫作業顧委會ACIP向聯邦疾控中心(CDC)作出建議,而從他本人身為免疫學家的經驗來說,Fauci就相信打足三針才算完整,因為頭兩針加強力量給予人體免疫系統的自發認同功能,與B細胞抗原受體庫有足夠機會發展成熟。

Fauci說:「我們都希望,而我也認為,有良好理由相信,這不僅會有強力免疫反應,還的確會免疫持久,然後很可能打三針,會成為常規做法,目前還有待確定是否能成事,等數據提交給FDA。」

目前美國正在準備等待FDA批准。讓所有接種Pfizer或Moderna的新型肺炎疫苗的美國人,在第二針之後5到8個月內打第三針,至於只打一針的J&J疫苗何時需要打加強劑就仍在研究中。

