白宮抗疫專家稱美國人或有需要打第三針

【KTSF 黃侯彬報導】

Moderna在周三向聯邦食品與藥物管理局（FDA）申請批准使用新型肺炎疫苗加強劑，而白宮首席防疫專家Anthony Fauci醫生周四表示，美國人可能需要打第三針。

Fauci醫生周四在白宮抗疫小組新聞會上指出，自從Pfizer加強劑疫苗在以色列獲准使用在60歲以上的群體以來，從7月底到8月22號期間，見到可觀的正面效應，在民眾打第三針後，無論是感染風險或重症風險，減少的幅度都多於十倍。

他舉出，以15萬色列人打兩針Pfizer疫苗同打三針的實例比較，在打第三針後，7到13日內，感染風險率降低超過68%，14日到20日內，感染風險率更降低70%到84%。

Fauci認為，以色列這個數據很有利於推動接種加強劑。

Fauci說：「以色列研究取得的戲劇性數據，無疑顯示他們打加強劑，和美國這裡的考量，強力支持這個理據，很主張打加強劑，基於很有利的數據。」

他說是否決定打足三針才算接種完整疫苗，就由FDA來決定，然後由免疫作業顧委會ACIP向聯邦疾控中心（CDC）作出建議，而從他本人身為免疫學家的經驗來說，Fauci就相信打足三針才算完整，因為頭兩針加強力量給予人體免疫系統的自發認同功能，與B細胞抗原受體庫有足夠機會發展成熟。

Fauci說：「我們都希望，而我也認為，有良好理由相信，這不僅會有強力免疫反應，還的確會免疫持久，然後很可能打三針，會成為常規做法，目前還有待確定是否能成事，等數據提交給FDA。」

目前美國正在準備等待FDA批准。讓所有接種Pfizer或Moderna的新型肺炎疫苗的美國人，在第二針之後5到8個月內打第三針，至於只打一針的J&J疫苗何時需要打加強劑就仍在研究中。

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