消防員在太浩湖附近撲救Caldor山火出現有利局面

江良慧報導

在太浩湖附近燃燒的Caldor山火現在撲滅出現有利局面，對於消防員也有一些好消息。

有利的天氣條件，讓消防人員現在對於撲滅在太浩湖延燒的Caldor山火保持謹慎樂觀。

消防員表示，他們正努力阻止山火蔓延到太浩湖邊，對山火的戰鬥遠未結束，現在撲滅山火的機會，不過消防員的滅火策略，可能直接影響到太浩湖邊的居民和商業。

Squaw Valley消防局發言人Leroy Valdez說：「這種情況您已有心理準備，住在山上，必須為此做好準備。」

Caldor山火已經燒毀了20萬英畝土地，摧毀了800多個建築，大約32萬幢建築仍然受到威脅。

當地實行的緊急撤離令仍然有效，但有些人周四獲准返回家園。

返家居民Cheryl Romaine說：「是的，我們很高興回到家，我們與這裡錯過了一段時間。」

本週末天氣好轉，有助消防員救火，本週末風勢減弱，在連續幾天的陣風之​​後，空氣中的濕度較大，這些都緩解了消防壓力。

但太浩湖東南偏遠的森林滅火工作仍然困難，特別是在崎嶇不平的地形上，也給消防員生命安全帶來危險。

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