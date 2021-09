拜登視察路州災情 承諾動用聯邦資源救災

【KTSF 張麗月報導】

總統拜登周五前往路州視察災情,他承諾會動用聯邦一切資源救災。

拜登乘坐空軍一號專機,飛近路州新奧爾良市上空時,可以見到風災過後帶來的破壞,到處大樹連根拔起和房屋吹毀,拜登其後飛抵LaPlace,聽取當地多個部門的官員簡報災情和救援工作進度。

拜登表示,Ida風暴不僅對路州,也對東岸地區帶來衝擊,他已經與受影響州份的州長接觸,了解災情。

他又說,聯邦已提供一億元直接援助路州,當地災民可獲500元緊急援助金,以解燃眉之急,拜登承諾,聯邦全力支持救災工作。

拜登說:「我們支持你們,不論是郊區、城市和沿海地區,我承諾會支持你們。」

拜登巡視LaPlace社區時,提到搶修電力系統是危險工作,當局已經從32個州調動2.5萬名工程人員到路州,協助修復工作,期間有2人死亡。

另外,風暴掠過墨西哥灣沿岸時,大部份石油和氣體生產都停頓,等於每天有超過九成的原油要暫停生產。

