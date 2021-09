拜登宣布加州進入山火緊急狀態 將得到聯邦援助

【KTSF 吳倩妤報導】

總統拜登剛剛宣布加州進入山火緊急狀態,將得到聯邦政府的援助,現時Caldor山火燒毀超過21萬英畝林地,只有25%的火場受控,此外,Caldor山火仍然威脅太浩湖附近的民居,好消息是現時當地氣溫較低,風也不多,有助於滅火工作。

在南太浩湖的Chrismas Valley地區,滅火策略有進展。

消防員讓大火先燒毀這個山坡,然後他們利用89號高速公路作為自然防火帶,阻隔大火燒向山另一邊的房屋。

Caldor山火繼續在向東移動,威脅太浩湖,消防隊員正在Heavenly滑雪勝地建立一個新的庇護中心,以服務太浩湖盆地人口稠密的社區。

加州消防局周四早上的火災情簡報中,一位分析師提到,當前真正威脅在於由陡峭的地形驅動的風勢,會觸發更多火災,即使已燒過的地區都會死灰復燃。

火災行為分析師Steve Volmer說:「萬事具備已有3到4天,全都乾了,只需要在那處燒著一棵樹,或一叢灌木,就能讓整個島燒起來。」

Caldor山火的西側,民眾仍需疏散,現在還沒有確切日期表明這5萬名撤離人員何時能夠返回家園。

