拜登宣布加州進入山火緊急狀態 將得到聯邦援助

【KTSF 吳倩妤報導】

總統拜登剛剛宣布加州進入山火緊急狀態，將得到聯邦政府的援助，現時Caldor山火燒毀超過21萬英畝林地，只有25%的火場受控，此外，Caldor山火仍然威脅太浩湖附近的民居，好消息是現時當地氣溫較低，風也不多，有助於滅火工作。

在南太浩湖的Chrismas Valley地區，滅火策略有進展。

消防員讓大火先燒毀這個山坡，然後他們利用89號高速公路作為自然防火帶，阻隔大火燒向山另一邊的房屋。

Caldor山火繼續在向東移動，威脅太浩湖，消防隊員正在Heavenly滑雪勝地建立一個新的庇護中心，以服務太浩湖盆地人口稠密的社區。

加州消防局周四早上的火災情簡報中，一位分析師提到，當前真正威脅在於由陡峭的地形驅動的風勢，會觸發更多火災，即使已燒過的地區都會死灰復燃。

火災行為分析師Steve Volmer說：「萬事具備已有3到4天，全都乾了，只需要在那處燒著一棵樹，或一叢灌木，就能讓整個島燒起來。」

Caldor山火的西側，民眾仍需疏散，現在還沒有確切日期表明這5萬名撤離人員何時能夠返回家園。

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