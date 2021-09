柏克萊加大研究發現三種方法能減低懸浮粒子進入家裡（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

北加州山火所產生的煙霧影響灣區的空氣質素,灣區空氣質素管理局發出預警,另外柏克萊加大最新的研究,發現有三種方法能有效減低進入家裡的空氣懸浮粒子。

北加州多場大山火雖然距離灣區很遠,可是煙霧會隨著風向吹來灣區,進入我們的家裡。

柏克萊加大最近透過公眾在家裡使用的PurpleAir感應器,搜集舊金山(三藩市)和洛杉磯1,400棟住宅樓宇的數據,研究員指出,雖然室內空氣的懸浮物比起沒有山火的時候多出三倍,可是如果人們關好門窗以及使用空氣過濾器,可以大大減少家裡空氣中的懸浮粒子。

另外,減少煮食也可以減低室內和戶外的空氣懸浮物。

研究人員建議大家,睡覺時在睡房使用空氣過濾器,但不需要使用昂貴的過濾器,大家可以上網尋找自製空氣過濾器的方法。

另外,研究發現,新建成而使用中央空調系統的住宅,對於阻止煙霧進入室內最有效。

灣區的空氣質素受山火煙霧影響,周四和周五空氣質素預警生效,煙霧會導致天色朦朧,但不至於影響身體健康。

