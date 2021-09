【有線新聞】

美國參謀長聯席會議主席米利表示,美軍完成在阿富汗的軍事任務心情複雜,既痛苦又憤怒,稱日後有可能與塔利班合作對付「伊斯蘭國呼羅珊」(ISIS-K),防長奧斯汀則不評論。

米利說:「從我個人經歷可以告訴你,過往塔利班是冷酷無情的組織,他們會否改變有待觀察。」

被問到是否有可能合作對付「伊斯蘭國呼羅珊」,他說:「有這個可能。」

但防長奧斯汀則表示:「我不會作任何預測。但我告訴你,我們會全力針對打擊『伊斯蘭國呼羅珊』調查他的網絡,日後要他們為其所作所為承擔責任。」

