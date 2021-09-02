德州禁懷孕6周孕婦墮胎 因姦成孕也不可

【KTSF 張麗月報導】

聯邦最高法院拒絕受理爭取墮胎權益份子的緊急要求，去阻擋婦女懷孕六星期的墮胎禁令，即是全美最嚴苛的禁止墮胎法，所謂德州「心跳法」周三正式生效，因強姦或亂倫也不准墮胎，就算開車接送禁令下的懷孕婦女去墮胎也屬違法。

由於聯邦最高法院不插手制止德州的所謂「心跳法」墮胎禁令，這項全美最嚴苛的墮胎法之一周三開始正式生效。

這項法例禁止懷孕六星期的婦女墮胎，即是探測到胎兒有心跳時就禁止墮胎。

共和黨籍的德州州長Greg Abbott在5月時簽署法案生效，在這項法律下，就連因強姦或亂倫成孕也不准做人工流產，只有在部份被認為是緊急醫療狀況下才可墮胎。

法例也容許人提出民事訴訟，控告任何幫助墮胎的人，即是除了醫生診所外，就算開車接送懷孕婦女違禁去墮胎，也屬違法，如果原告打贏官司，可獲賠償最少一萬元。

提供墮胎服務的醫療組織，包括家計會在這項訴訟中反對該法例。

總統拜登直指，德州這項墮胎法「極端」，嚴重挑戰1973年通過墮胎合法化的Roe vs Wade案例。

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