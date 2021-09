【KTSF】

舊金山(三藩市)日落區發生汽車與滑板車相撞的意外,踩滑板車的男人毆打70歲的亞裔汽車司機,導致他受傷需要送院。

案發現場位於37 Ave夾Irving街,警方表示,周二下午4時左右,接報到現場時發現一名受了傷的70歲亞裔男人。

目擊者以及一名汽車乘客指出,案發時汽車與一輛滑板車相撞,踩滑板車的男人將司機從汽車裡拉出來,拳打腳踢司機的頭部和身體,警方後來拘捕了21歲Napa居民Omar Segura,他面對嚴重襲擊他人導致受傷,以及襲擊長者的罪名。

被打的男事主送院治療,沒有生命危險。

