Santa Clara縣近年有更多人因過量服用芬太尼死亡（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

Santa Clara縣近年來有更多的人因為服用芬太尼過量死亡,有鑑於此,縣衛生部門希望教育民眾如何預防這類事件發生。

Santa Clara縣的數據顯示,因過量服用芬太尼的死亡事件,從2019年的27宗,增加到去年的88宗,而今年頭八個月,也已經有48人死亡。

而這些芬太尼是在製造過程中被參入的毒品,可以是海洛因、可卡因、安非他命等,參入毒品中主要是因為極少量的芬太尼,就能夠使到服用者感到興奮。

專家表示,芬太尼比海洛因強50到100倍。

Santa Clara縣衛生服務部門主任Bruce Copley說:「芬太尼便宜,能產生高度快感,給他們的顧客,它方便取得,市場成本低,用家感到興奮,直到他們過量服用而死。」

衛生官員表示,家長應該跟孩子談論芬太尼的危險,知道親友有人使用毒品的話,家中也必須有處方Narcan噴劑,在緊急的類鴉片毒品過量,而導致呼吸困難的情況下可以使用,因為救護車抵達時,可能為時已晚。

衛生官員也指出,使用毒品的人,必須知道這些毒品的來源,也不應該單獨使用,而想要戒毒的人士,也可以聯絡地方政府的衛生部門,或跟自己的醫生討論。

要了解更多關於芬太尼中毒的資料,可到Santa Clara縣設立的網站查詢,網址是:http://www.expectfentanyl.org

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。