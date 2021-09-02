Santa Clara縣近年有更多人因過量服用芬太尼死亡（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

Santa Clara縣近年來有更多的人因為服用芬太尼過量死亡，有鑑於此，縣衛生部門希望教育民眾如何預防這類事件發生。

Santa Clara縣的數據顯示，因過量服用芬太尼的死亡事件，從2019年的27宗，增加到去年的88宗，而今年頭八個月，也已經有48人死亡。

而這些芬太尼是在製造過程中被參入的毒品，可以是海洛因、可卡因、安非他命等，參入毒品中主要是因為極少量的芬太尼，就能夠使到服用者感到興奮。

專家表示，芬太尼比海洛因強50到100倍。

Santa Clara縣衛生服務部門主任Bruce Copley說：「芬太尼便宜，能產生高度快感，給他們的顧客，它方便取得，市場成本低，用家感到興奮，直到他們過量服用而死。」

衛生官員表示，家長應該跟孩子談論芬太尼的危險，知道親友有人使用毒品的話，家中也必須有處方Narcan噴劑，在緊急的類鴉片毒品過量，而導致呼吸困難的情況下可以使用，因為救護車抵達時，可能為時已晚。

衛生官員也指出，使用毒品的人，必須知道這些毒品的來源，也不應該單獨使用，而想要戒毒的人士，也可以聯絡地方政府的衛生部門，或跟自己的醫生討論。

要了解更多關於芬太尼中毒的資料，可到Santa Clara縣設立的網站查詢，網址是：http://www.expectfentanyl.org

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