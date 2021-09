颶風Ida在路州密州造成廣泛破壞 過百萬人仍停電

【KTSF 張麗月報導】

颶風Ida幾天前橫掃路易斯安那和密西西比兩個州,造成廣泛破壞,在酷熱天氣下,有過百萬人仍然受停電影響,因為停電和缺水,部份人更加不能回家,這場風災的死亡人數已經增加到最少6人。

受風災重創的路州和密州,現時仍有過百萬人沒有電,加上在華氏過百度的高溫,又缺水缺糧,甚至汽油都短缺,油站大排長龍,當地居民苦不堪言,有人要等7、8小時才加到油。

有人開車離開當地,令到公路大塞車。

工程人員日夜搶修電力系統,但進度很慢 ,當局估計,路州的電力,可能需要幾星期時間搶修才恢復。

路州共和黨州長Billy Nungesser說:「數以千計的工程人員,在酷熱天氣下搶修電力,沒有人滿意這個進度。」

風災破壞許多房屋、道路、橋梁和商業,災後的清理工作非常艱巨。

密州州長Tate Reeves更促請該州居民提高警覺,防範受損的道路橋梁是否安全。

Reeves說:「如果在非常短時間內下雨多達12吋,真的具挑戰性。」

Ida風暴已經進一步減弱,並且向南移動,可能帶來4至8吋的傾盤大雨。

