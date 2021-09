【KTSF】

東灣奧克蘭(屋崙)警方呼籲公眾協助尋找周三下午在奧克蘭失蹤的一名亞裔長者。

86歲長者Huo Lei在下午5時左右,最後被人見到在西奧克蘭Center街1200號路段出現,之後失蹤,他可能向著奧克蘭華埠方向步行。

他身高約5呎2吋,約135磅重,頭髮灰白,棕眼,最後現身時頭戴棕色棒球帽,灰色長袖上衣,黑褲和黑鞋。

警方指他身體及精神健康,有時可能會善忘。

任何人如知道Huo Lei身處的地點,請馬上聯絡奧克蘭市警局,電話:(510) 238-3641。

