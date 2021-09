台山同鄉會義工為奧克蘭華埠治安作出貢獻獲表揚（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

加州州長辦公室為在奧克蘭(屋崙)華埠巡邏的台山同鄉會義工頒發表揚狀,感激他們過去半年為奧克蘭華埠治安作出的貢獻。

屋崙台山同鄉會主席馬作林說:「我們社安隊成立的宗旨就是警民攜手,互惠華埠。」

州長紐森的表揚狀,由新上任的州眾議員Mia Bonta,以及她的丈夫、加州司法部長Rob Bonta代為頒發,Mia Bonta感激屋崙台山同鄉會社安隊的義工,在奧克蘭最黑暗的時期團結站出來,保護亞太裔和屋崙社區。

Mia Bonta說:「你們展示了只要有心,就能照顧社區,令大家感到安全,我們衷心感激。」

奧克蘭市議會主席Nikki Bas說:「要保障華埠和屋崙的安全與繁榮,需要各界人士合力,市府、州府、所有居民團結。」

州長紐森又表示,台山社安隊所做的事,正正就是他所想做的事。

馬作林說:「我覺得由一州之長發的表揚狀,對我們社安隊和台山同鄉會是很大的鼓勵,我們會評估奧克蘭治安,如果安全系數不高,我們會繼續巡邏。」

由屋崙台山同鄉會成立的台山社安隊,從今年3月1日建成,在過去半年間,不間斷巡邏華埠,由發起時只有不足50人,現時有128名成員,盡量減少犯人作案的機會。

上個月在奧克蘭華埠見義勇為,出手制止搶劫犯的華裔男子李先生,都恭賀台山社安隊獲頒表揚狀。

李先生說:「多謝所有協助保障奧克蘭華埠安全的人,我知你們盡了很大力,我也很高興知道有人盡力,令華埠更好更安全。」

李先生上月在制止匪徒當街搶劫時,被匪徒開槍擊中手臂,現時他仍在復元中。

