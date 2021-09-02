CDC新數據證明擺脫疫情方法是接種疫苗（視頻）

【KTSF 韓千繪報導】

如果您現在查看美國新冠傳播地圖，它幾乎完全是亮紅色，這意味著全美的每個人都生活在高傳播地區，專家多次闡明，擺脫疫情的方法是接種疫苗，CDC有新的數據來證明這一點。

Delta變種的特徵是什麼呢？

佛羅里達州加護病房（ICU）醫生Ahmed Elhaddad說：「它導致肺部塌陷，形成空氣逸出並包圍心臟。」

Delta變種正在蔓延，新的新冠病例激增至自1月以來從未見過的水平，平均每天超過15.5萬例。

上週全美加護病房的病人，有大約37%是新冠肺炎患者。

儘管Pfizer用於16歲以上成年人的疫苗已經獲得了FDA的全面認證，以及在本週一獲得了CDC的建議。

但是自今年6月下旬以來，患者數字每週都在穩步上升，最終死亡的絕大多數都是沒有接種疫苗的人。

一位負責通報疫苗進展的CDC醫生說，7月份公佈的數據表明疫苗有效可靠，在18至74歲的成年人當中，因接種疫苗免去住院的比率高達94%，甚至更高，75歲或以上的人群，免住院比率是80%，而第一批接種疫苗的長期護理機構人群，免住院比率超過50%。

目前大約還有8千萬符合資格的美國人仍未接種第一劑疫苗。

Elhaddad說：「如果是你的朋友就更難了，我現在有一個病人，他是我兒子一個同學的父親，但沒有接種疫苗。」

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