CDC新數據證明擺脫疫情方法是接種疫苗（視頻）

【KTSF 韓千繪報導】

如果您現在查看美國新冠傳播地圖,它幾乎完全是亮紅色,這意味著全美的每個人都生活在高傳播地區,專家多次闡明,擺脫疫情的方法是接種疫苗,CDC有新的數據來證明這一點。

Delta變種的特徵是什麼呢?

佛羅里達州加護病房(ICU)醫生Ahmed Elhaddad說:「它導致肺部塌陷,形成空氣逸出並包圍心臟。」

Delta變種正在蔓延,新的新冠病例激增至自1月以來從未見過的水平,平均每天超過15.5萬例。

上週全美加護病房的病人,有大約37%是新冠肺炎患者。

儘管Pfizer用於16歲以上成年人的疫苗已經獲得了FDA的全面認證,以及在本週一獲得了CDC的建議。

但是自今年6月下旬以來,患者數字每週都在穩步上升,最終死亡的絕大多數都是沒有接種疫苗的人。

一位負責通報疫苗進展的CDC醫生說,7月份公佈的數據表明疫苗有效可靠,在18至74歲的成年人當中,因接種疫苗免去住院的比率高達94%,甚至更高,75歲或以上的人群,免住院比率是80%,而第一批接種疫苗的長期護理機構人群,免住院比率超過50%。

目前大約還有8千萬符合資格的美國人仍未接種第一劑疫苗。

Elhaddad說:「如果是你的朋友就更難了,我現在有一個病人,他是我兒子一個同學的父親,但沒有接種疫苗。」

