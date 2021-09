舊金山將舉行華埠安全夜 派過千飯盒給華埠居民（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

舊金山(三藩市)今年將會恢復舉行華埠安全夜,希望促進警民關係。

舊金山警局中央分局局長吳俊偉(Julian Ng)說:「華埠安全夜旨在建立信任和長遠的警民關係,我相信如果信任和關係建立好,居民會更加放心去舉報不法或可疑行為。」

舊金山警察局副局長David Lazar說:「我們見到很多仇視亞裔罪案和亞裔受害人,這對所有人是個好機會,聚首、慶祝、認識大家。」

中華總會館總董余健全說:「我希望警察能繼續巡邏華埠,令華埠更加安全。」

第七屆華埠安全夜將會在下星期三9月8日下午4點至7點在花園角舉行,到時會派發免費1,100幾個飯盒給華埠居民或散房住戶。

主辦單位表示,由於疫情關係,今年將會縮短嘉賓演講的時間,又會要求居民將飯盒帶回家吃,減低除口罩的機會。

活動都盡量在戶外進行,參加者都會戴口罩和保持社交距離。

