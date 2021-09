CDC警告尚未接種疫苗人士勞工節勿外遊

【KTSF 江良慧報導】

下星期一是勞工節,很多美國人都準備在長周末出外旅行,不過聯邦疾控中心(CDC)就警告尚未接種新型肺炎疫苗的人不要外遊。

這個勞工節長週末,聯邦衛生官員的訊息很清晰。

CDC總監Rochelle Walensky說:「首先和最重要的是,若你沒有打疫苗,我們的建議是不要外出。」

而且考慮到近期新型肺炎個案急升,美國目前每天平均有超過16萬宗新症,疾控中心表示,就算已經打齊針的人,去旅行也要戴口罩,和考慮染疫的風險。

目前全國有超過10萬零1000名患者要住院,喬治亞州的入院人數是7月初時的10倍,愛達荷州長警告說,他們州內深切治療部只剩下少許病床。

愛達荷共和黨州長Brad Little說:「有些醫院把其他空間改造成臨時深切治療部,但那些也快飽和,愛達荷醫院已經不勝負荷。」

染疫死亡人數也不斷上升,目前全國每天平均死亡人數已經超過1,300人,是8月中以來的兩倍,社會安全及聯邦醫療保險受託人如今預期,2022至2023年期間,15歲或以上人士的死亡率會比疫症大流行前高15%,另一樣令人擔心的是,確診的兒童數目不斷上升,而確診兒童住院的比率已經是一年多以來最高。

Nancy Tofil說:「大部分是未打疫苗,或是未滿12歲不能打疫苗,數字是去年冬季高峰時的三四倍。」

紐約州長Kathy Hochul宣布保障兒童免受感染的措施。

Hochul說:「所有學校職員,任何人進入大樓都要打疫苗,或接受強制測試。」

德州Fort Worth一個校區只是開學兩星期,就已經有超過3千名學生因為有人感染要隔離檢疫,該校區上月不理會州長禁令,在學校實施強制口罩令。

在佛羅里達州,州長同樣禁止校內強制戴口罩。

佛州Volusia縣校區不予理會強烈的反對聲音,周二深夜表決通過實施強制口罩令,他們可能會因此失去州撥款。

佛州農業局長Nikki Fried說:「這州長一次又一次表現出漠不關心人命,尤其是我們的孩子,我們看到病例,我們州上星期病例,最大部分是12歲以下的人。」

與此同時,佛蒙特州的和資格兒童,有75%已經接種至少一劑疫苗,是全國首個州達到這門檻,佛蒙特州的整體接種率也是全國最高,所以他們的染疫住院率也是全國最低。

