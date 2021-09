Caldor山火已燒毀20萬英畝土地 續威脅南太浩湖地區（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

目前正在加州燃燒的Caldor山火,已經燒毀20萬英畝土地,544棟房屋,並威脅太浩湖附近的近3.5萬棟建築物,目前也已經促使超過5萬人疏散,火勢目前有20%受控,而當地的天氣狀況也使得火勢繼續蔓延。

Caldor山火目前繼續朝內華達州燃燒,內華達州州長Steve Sisolak表示,正動用所有手上的資源對抗火勢。

消防人員徹夜保護度假勝地南太浩湖(South Lake Tahoe)的房子和商業,街上濃煙瀰漫。

隨著火勢從山而來,消防人員也急於保護這些山腳下的房屋,而這裡的居民也已經做好最壞打算,就是可能會失去一切。

這位撤離的居民說,必須放棄一切,整個鎮、工作都要說再見。

乾燥的天氣和強風,已經助長Caldor山火數天。

加州也正在盡所有能力滅火,像是用飛機噴灑阻燃化學物。

參與灌救的有數百輛消防車,加州也派出數千名消防人員和國家警衛隊人員。

現在El Dorado縣和附近地區的所有居民和遊客都必須疏散,一女士說,離開住家前必須考慮可以將什麼帶走,什麼東西必須留下來,他們有6個孩子,很難決定誰的照片應該帶走。

這次的疏散過程,涉及這裡的超過5.3萬居民,過程中也造成交通嚴重堵塞。

這位居民說從來沒有見過太浩湖如此空無一人。

內華達州Carson City一個疏散中心,也有人支起了帳篷,這位男子說,身上帶了重要證件和一些衣服,他對山火現狀極度擔心。

