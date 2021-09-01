全國染疫人數上升 年底前能恢復正常生活希望幻滅（視頻）

【KTSF 江良慧報導】

不少人希望到今年秋季或者冬季，生活可以恢復正常，不過隨著全國感染新型肺炎，而要入院的人數上升，這個希望似乎也要幻滅。

根據Johns Hopkins大學的數據，與新型肺炎有關的死亡病例，比率上星期在42個州上升，華盛頓大學更預期，到12月會有多10萬人死於新型肺炎。

白宮首席防疫專家Anthony Fauci醫生說：「現在發生的事完全是可預期，但也完全可以避免。」

Fauci醫生表示，全國目前有大約8千萬人合資格打疫苗但未打。

Fauci醫生說：「現在處於危機中，很重要的是，放下任何理念、政治或其他分歧，然後去接種疫苗。」

不過不少美國人還是拒絕。

有示威者說：「你選擇你該做甚麼，你認為對你和家人正確的事，這跟是共和黨或民主黨無關。」

包括週六在肯塔基州首府舉行免於新型肺炎的集會，參加者說不想被迫打針或戴口罩。

示威者說：「是我的身體，無需他人為我做決定，無人應為他人做決定。」

根據聯邦疾控中心（CDC），全國所有50個州，新型肺炎傳播率都屬於高，但全國只有一半州分和首都華盛頓，有至少一半人口接種完整疫苗。

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