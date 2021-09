全國染疫人數上升 年底前能恢復正常生活希望幻滅（視頻）

【KTSF 江良慧報導】

不少人希望到今年秋季或者冬季,生活可以恢復正常,不過隨著全國感染新型肺炎,而要入院的人數上升,這個希望似乎也要幻滅。

根據Johns Hopkins大學的數據,與新型肺炎有關的死亡病例,比率上星期在42個州上升,華盛頓大學更預期,到12月會有多10萬人死於新型肺炎。

白宮首席防疫專家Anthony Fauci醫生說:「現在發生的事完全是可預期,但也完全可以避免。」

Fauci醫生表示,全國目前有大約8千萬人合資格打疫苗但未打。

Fauci醫生說:「現在處於危機中,很重要的是,放下任何理念、政治或其他分歧,然後去接種疫苗。」

不過不少美國人還是拒絕。

有示威者說:「你選擇你該做甚麼,你認為對你和家人正確的事,這跟是共和黨或民主黨無關。」

包括週六在肯塔基州首府舉行免於新型肺炎的集會,參加者說不想被迫打針或戴口罩。

示威者說:「是我的身體,無需他人為我做決定,無人應為他人做決定。」

根據聯邦疾控中心(CDC),全國所有50個州,新型肺炎傳播率都屬於高,但全國只有一半州分和首都華盛頓,有至少一半人口接種完整疫苗。

