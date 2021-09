【KTSF】

舊金山(三藩市)灣景區上月30號發生槍擊案,一名16歲少女中槍死亡,警方現懸紅5萬元緝拿疑犯歸案。

女死者是16歲的Jaedah Tofaeono,她在7月30日灣景區Bertha Lane發生的槍擊案中槍死亡。

舊金山警方指出,當晚6時45分,灣景區分局的警員接報到現場,有人告訴警方,兩名分別45歲和16歲的女傷者已經被送往醫院,45歲女傷者沒有生命危險,16歲少女傷重不治。

警方兇殺案調查組正在調查這宗命案,並懸紅5萬元,呼籲市民提供線索,協助警方緝拿疑犯歸案。

