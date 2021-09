【KTSF 黃恩光報導】

南灣Santa Clara縣為小商業提供防疫補助金計劃,每個獲選商戶最多可以得到5千元補助金,現正接受申請。

Santa Clara縣將會發放補助金給縣內小商業,用作防疫用途,包括安裝或更新空氣循環和過濾系統,在櫃檯前設置保護罩,和免接觸付款系統,提供洗手液和洗手台,為員工提供個人保護裝備,支付員工前往接種疫苗或作檢測的時間,以及設置戶外座位和服務區等。

第一輪補助金總共50萬元,經費來源是疫情期間縣府向那些拒絕遵守防疫規定的商業所收取的費用。

申請小商業補助金的截止日期是9月7日下星期二,需要上網申請,詳情可瀏覽:https://www.svsbdc.org/sc-covid-grant/

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。