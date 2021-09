加州接種新冠疫苗達里程碑 八成合資格居民接種至少一劑疫苗（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

加州接種新冠疫苗的進度周二達到一個新的里程碑,已經有八成合資格的居民接種了至少一劑疫苗。

州長紐森周二在奧克蘭的一間社區診所外宣布,加州12歲以上的合資格的居民,已經有80%接種了至少一劑的疫苗,加州至今已接種了480萬劑疫苗,是全國接種數量最多的州,比之後的德州多出180萬劑。

過去的五個星期,每個星期都接種超過50萬劑,紐森透露加州現在有98%的確診病例都是屬於Delta變種病毒。

紐森說︰「我們現在看到住院人數穩定下來,加護病房人數稍微上升,確診率從兩週前的7.1%下降至目前的4.6%,要感謝加州4千萬居民了解到疫情還在。」

紐森也強調,加州是全國最先實施疫苗令的州,所有州府職員和教職人員都必須接種疫苗。

加州的確診率現在是4.6%,而禁止實施口罩令的佛羅里達州和德州,確診率卻分別高達18.7%和16%,這兩個人口多的州,目前加護病房的可用床位還不到一成。

紐森也提到,正在關注在南非流行的高變異率C.1.2 變種病毒株,州府也會繼續同政府和私人機構合作,讓更多還沒有接種疫苗的人前去打針。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。